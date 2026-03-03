영등포구, 미혼 남녀 만남 '영(Young)만추' 시즌2…10일까지 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작년 시즌1서 17쌍 커플 탄생

서울 영등포구(구청장 최호권) 서울청년센터가 2030 청년들의 자연스러운 만남을 지원하는 소셜 프로그램 '영(Young)만추' 시즌2를 개최하고, 3월 10일까지 참여자를 모집한다.

영등포구 2030 소셜 만남 ‘영(Young)만추’ 홍보 포스터. 영등포구 제공.

'영만추'는 청년 간담회에서 제시된 의견을 반영해 기획된 프로그램이다. 자연스럽고 젊은(Young) 만남의 기회를 제공해 청년들이 부담 없이 교류하며 지역 안에서 건강한 사회관계망을 형성할 수 있도록 돕는다. 이번 행사는 서울청년센터 영등포가 주최하고, 우리은행 영등포구청지점이 후원한다.

지난해 처음 열린 '영만추'에는 영등포구에 생활하는 25~39세 미혼 청년 242명이 신청했으며, 이 중 63명이 최종 참여했다. 총 17쌍의 커플이 탄생해 약 53%의 매칭률을 기록했으며, 이 가운데 한 커플은 결혼을 계획 중인 것으로 알려졌다. 참가자들은 "익숙한 지역에서 새로운 인연을 만날 수 있어 더욱 의미 있었다", "자연스럽게 어울릴 수 있는 프로그램으로 구성돼 편안하게 대화할 수 있었다"고 소감을 전했다.

이번 시즌2는 3월 22일 '취향저격 DAY'와 28일 '감성힐링 DAY'로 나뉘어 운영된다. 3월 22일에는 타임스퀘어에서 체험 프로그램과 전시 관람을 진행하고, 28일에는 한강공원 일대 산책과 크루즈 체험 등 야외 교류 활동을 펼친다.

모집 대상은 영등포구에서 생활하는 25~39세 미혼 남녀로, 회차별 40명씩 총 80명을 선발한다. 참가자는 두 일정 중 한 회차에만 참여할 수 있다. 신청은 3월 10일까지 홍보 포스터 속 QR코드를 통해 신청서와 증빙서류를 제출하면 된다. 자세한 사항은 구청 누리집 '우리구소식' 게시판 또는 서울청년센터 영등포로 문의하면 된다.





최호권 영등포구청장은 "청년들이 지역 명소에서 자연스럽게 교류하며 새로운 인연을 만나는 뜻깊은 시간이 되기 바란다"며 "청년의 일상과 연결되는 체감형 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

