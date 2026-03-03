[MWC26]기조연설 나선 홍범식 LGU+ 대표 "보이스 AI 익시오, 미래 소통 핵심"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 시대 음성 가치 강조

"보이스 AI 에이전트, 미래 소통 핵심될 것"

홍범식 LG유플러스 대표가 세계 최대 모바일 전시회인 모바일월드콩그레스(MWC) 2026의 개막식 기조연설에 나섰다. 홍 대표는 기조연설을 통해 인공지능(AI) 콜 에이전트 '익시오'를 소개하며 음성 기반 AI 에이전트로 발전시킬 것이라고 강조했다.

홍 대표는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 피나 그란 비아 전시장에서 진행된 MWC26 개막식에서 기조연설자로 나서 "나를 가장 깊이 이해하고 일상의 안전까지 책임지는 진화된 보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심이 될 것"이라고 말했다. 역대 LG유플러스 최고경영자(CEO)뿐 아니라 LG그룹 내에서 MWC의 공식 기조연설을 맡은 건 홍 대표가 처음이다.

홍범식 LG유플러스 대표가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 '모바일 월드 콩그레스(MWC)2026'에서 기조연설 하고 있다. 2026.3.2 강진형 기자

홍 대표는 이날 '사람중심 AI'를 주제로 기조연설에 나섰다. 그는 최근 해외에 거주하는 아들로부터 '할아버지가 됐다'는 소식을 전화로 전달받은 경험을 이야기하며 "의미 있는 순간을 나눌 때 사람과 사람을 연결해주는 전화 통화보다 더 좋은 방법은 없다"고 말했다.

LG유플러스가 익시오를 개발하게 된 배경에 대해서도 소개했다. 홍 대표는 "수많은 기술 혁신에도 통화 경험은 거의 변하지 않은 채로 남아 있고 어느 순간부터는 전화 통화가 불편한 일이 돼버렸다"며 "우리는 음성이 다시 한번 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 만들기 위해 AI 콜 에이전트와 함께하는 여정을 시작했다"고 말했다.

이어 "(익시오가) 지금까지는 사람이 명령을 해야 수행하는 AI 비서였다면 이제는 대화 내용의 맥락을 이해하고 스스로 해야 할 일을 찾아 나설 것"이라고 강조하며 AI 에이전트로의 익시오의 역할을 소개했다.

음성을 기반으로 한 AI 에이전트가 미래 AI 시대의 중심이 될 것이라고 홍 대표는 강조했다. 그는 "스마트 글라스와 같은 웨어러블 기기와 AI 에이전트, 피지컬 AI까지 수많은 디바이스가 등장하는 시대에는 음성이 그 중심에서 인터페이스가 될 것"이라고 말했다.

음성 기반 AI를 위한 글로벌 통신사와의 협력도 강조했다. 홍 대표는 "우리가 구축하고자 하는 것은 모두를 위한 AI로서의 새로운 글로벌 표준"이라며 "오늘 이 자리에 함께한 통신사들이 지속적으로 협력한다면 통신사가 음성 커뮤니케이션에서 더 나은 고객 경험을 만드는 글로벌 AI 리더가 될 수 있다고 믿는다"며 기조연설을 마무리했다.





한편, 이날 기조연설에는 홍범식 대표 이외에도 존 스탠키 AT&T CEO, 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO, 저스틴 호타드 노키아 CEO 등 글로벌 기업의 CEO들이 기조연설에 나섰다. 홍 대표의 기조연설은 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 라이브 중계 채널을 통해 실시간 중계됐다.





바르셀로나(스페인)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

