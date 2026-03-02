아이오닉 9 '3관왕' 기념…현대차, 전기차 구매 혜택 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 3대 '올해의 차' 석권 기념 특별 할인

승용 EV 100만·화물 50만원 등 현금 지원

온라인 쿠폰 및 저금리 금융 프로그램 운영

현대차는 아이오닉 9의 '2026 올해의 차' 트리플 크라운 달성을 기념해 3월부터 전기차 특별 프로모션을 운영한다고 2일 밝혔다. 아이오닉 9은 지난달 한국자동차기자협회와 한국자동차전문기자협회, 중앙일보가 주관하는 올해의 차 시상식에서 3개 상을 모두 석권하며 상품성을 인정받았다.

현대자동차가 3월부터 아이오닉 9의 ‘2026 올해의 차’ 트리플 크라운 달성을 기념해 다양한 EV 특별 프로모션을 운영한다고 2일 밝혔다. 현대차

이번 프로모션은 3월 계약 후 4월 내 출고하는 고객을 대상으로 진행된다. 아이오닉 5와 아이오닉 6, 아이오닉 9, 코나 일렉트릭 등 승용 전기차 구매 시 100만원을 할인하며 포터 일렉트릭과 ST1 등 소형 화물 전기차에는 50만원의 할인 혜택을 제공한다.

온라인을 통한 고객 참여형 이벤트도 병행한다. 이달 15일까지 공식 홈페이지에서 매일 최대 1040만원 상당의 차량 할인 쿠폰을 증정하는 룰렛 이벤트를 진행한다. 당첨 결과에 따라 1등 300만원, 2등 100만원 등 차등화된 할인 혜택이 주어진다.

차량 관리와 금융 부담을 덜어주는 프로그램도 마련했다. 할부 상품인 '현대 EV 부담 Down' 이용 고객에게는 3년간 차체 수리비와 자동차보험 자기부담금을 지원하는 '스트레스 프리 패키지'가 제공된다. 기존 전기차 이용 고객이 재구매할 경우 2.3%의 저금리 혜택이나 렌트·리스료 약 10% 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다.





현대차 관계자는 "아이오닉 9의 3관왕 달성은 현대차의 전동화 기술이 전문가들에게 입증받은 결과"며 "더 많은 고객이 전기차의 가치를 경험할 수 있도록 실질적인 혜택을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

