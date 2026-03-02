美 이란 공습에 아시아 증시 하락…日 2.7%↓·홍콩 1.2%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상하이 종합지수 0.27%↓

미국과 이스라엘의 대규모 이란 공습 여파로 아시아 증시가 2일 개장 직후 하락세를 보였다.

미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 아시아 증시가 급락한 가운데 2일 도쿄에서 남성이 닛케이지수 현황판 앞을 지나가고 있다. 연합뉴스

AD

중국 상하이 종합지수는 중동 정세 급변 이후 첫 개장일인 이날 오전 9시 30분께(현지시간) 전 거래일 대비 0.27% 하락한 4151.8을 기록했다.

선전성분지수도 같은 시각 1.16% 하락한 14327.65로 출발했다. 선전증권거래소의 IT·기술주 중심의 제2거래소인 '차이넥스트'(ChiNext) 지수는 1.61% 떨어진 3257.05로 개장했다.

홍콩 항셍지수도 26305.58로, 1.22% 하락해 출발했다.

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 이날 오전 9시 30분께 이전 거래일 대비 1500포인트 이상 하락한 57285를 기록했다. 최대 하락률은 약 2.7%였다. 다만 이후 상승세로 돌아서 오전 장을 1.53% 내린 57950으로 마감했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 "미국과 이스라엘의 이란 공격과 이에 따른 원유 가격 급등으로 투자자들의 위험 회피가 강해졌다"고 전했다.

엔·달러 환율도 엔화 약세로 인해 소폭 상승했다. 엔·달러 환율은 이날 오전 9시 7분께 156.7엔대로 올랐다. 이전 거래일 종가는 156.08엔이었다. 닛케이는 유사시에 대비해 달러화를 매입하는 움직임이 나타나면서 엔화 가치가 하락하고 있다고 해설했다.





AD

야후파이낸스에 따르면 싱가포르 증시의 스트레이츠타임스(ST) 지수는 이날 개장 이후 1.8%대 하락하는 약세를 보였다. 인도네시아 자카르타 증시의 IDX지수는 1.32%, 말레이시아 KLSE지수는 0.95% 각각 내렸다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>