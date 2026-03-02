본문 바로가기
암 극복 박사·두 번 창업 학사… UNIST 졸업식 빛낸 ‘속도보다 방향’

영남취재본부 김수로기자

입력2026.03.02 11:59

투병 끝 학위 마친 박사, “연구는 한순간도 멈추지 않았다”

12년 만 졸업한 학생창업가, “정답 재촉 대신 질문이 먼저”

"우리의 도전을 막는 건 장애물이 아니라, 멈추기로 결심하는 순간입니다"


지난달 23일에 열린 UNIST(총장 박종래) 2026 학위수여식에서 외국인 졸업생 대표로 단상에 선 수라이야 자한 리자(Suraiya Jahan Liza) 박사가 꺼낸 말이다.


그는 임신 28주에 유방암 2기 진단을 받고도 조기 출산·수술·항암치료를 거친 끝에 바이오메디컬공학 박사학위를 받았다고 말했다. 치료 중에도 병실과 집을 오가며 심사 의견에 답했고, 데이터를 다시 보완해 논문을 완성했다고 했다.


같은 자리에서 학부 졸업생 대표로 연설한 정인중(컴퓨터공학과) 졸업생은 자퇴와 복학, 두 차례 창업을 거쳐 "입학 12년 만에 졸업한다"고 했다.


그는 회사를 세워 투자 유치와 매각을 경험하고, 또 다른 기업에서 기술 책임자로 조직 성장을 이끌며 "정답을 재촉하기보다, 내가 붙든 과제가 맞는지부터 따져보라"고 후배들에게 당부했다.


▲임신 28주 암 선고… "하루의 작은 회복이 나를 다시 움직였다"

암 극복 박사·두 번 창업 학사… UNIST 졸업식 빛낸 ‘속도보다 방향’ 수라이야 자한 리자 박사가 UNIST 졸업생 대표 연설을 전하고 있다. UNIST 제공
방글라데시 출신의 리자 박사는 UNIST에서 인간공학 석사를 마친 뒤 2017년 박사과정에 진학했다. 연구를 이어가던 4년 차, 임신 중 암 진단을 받았다. 병은 예상보다 빠르게 진행됐다. 제왕절개로 아이를 먼저 출산했고, 2주 뒤 수술을 받았다. 이후 항암치료가 이어졌다.


그는 연설에서 "몸이 예전 같지 않은 날이 많았고, 다시 연구실로 돌아갈 수 있을지 스스로 묻게 되는 순간도 있었다"고 했다. 그러나 학위를 포기하지는 않았다. 학술지에서 "추가 실험이 필요하다", "분석을 보강하라"는 의견이 오면 자료를 다시 확인하고 논문 수정본을 제출했다. 그는 "하루를 넘기는 일이 전부였지만, 그 하루가 모여 여기까지 왔다"고 돌아봤다.


병가 후 복귀했을 때 지도교수는 "학위는 누구에게나 같은 기준을 통과해야 한다"고 말했다. 그는 그 말을 "엄격하지만, 신뢰가 담긴 조언"으로 기억한다고 말했다. 이후 재발 위험을 낮추기 위한 약물치료와 정기 검사를 병행하며 연구를 마무리했다.


그의 연구는 50세 이상 성인을 대상으로 한 시각 훈련 프로그램이다. 약 20일간의 훈련을 통해 시기능 개선 가능성을 확인했고, 이를 스마트폰 기반 방식으로 확장해 일상에서 적용할 수 있도록 설계했다. 박사과정 동안 SCI급 학술지 논문을 게재했고, 국내 특허도 확보했다. 그는 "고령층이 비교적 부담 없이 시도할 수 있는 대안이 되길 바란다"고 밝혔다. 연설 말미 그는 "속도가 다를 뿐, 멈추지 않으면 결국 목표에 도달한다"고 덧붙였다.


▲"1000억원 꿈에서 출발"… 정인중 학부 졸업생 "답부터 찾지 마라"

암 극복 박사·두 번 창업 학사… UNIST 졸업식 빛낸 ‘속도보다 방향’ 정인중 씨가 UNIST 학부 졸업생 대표 연설을 하고 있다. UNIST 제공

정인중 씨는 UNIST 재학 시절 "서른 살에 1000억원을 벌고 싶다"는 목표를 내걸었다. 2015년 과외 중개 서비스 '페달링'을 창업했고, UNIST 학생팀 최초로 미국 벤처캐피털 투자를 유치했다. '도전 K-startup 2016' 울산지역 1등, 전국 5등을 기록하며 장관상을 받았다. 그는 "그때는 불확실함 자체가 기회처럼 보였다"고 회상했다.


이후 글쓰기 앱 '씀'의 성장 과정에 참여했고, 서비스는 양대 앱마켓 '올해의 앱'에 선정됐다. 하지만 그는 "사용자 수가 늘어나는 속도보다, 우리가 풀고 있는 문제가 정확한지 돌아보는 일이 더 중요했다"고 말했다. 이어 교육 플랫폼 클래스101의 성장 국면에도 참여하며 현장을 경험했다. 현재는 스타트업 딜라이트룸에서 글로벌 알람 앱 '알라미'와 광고 수익화 솔루션 '다로(DARO)'의 기술 개발을 총괄하고 있다.


그는 창업 과정에서 기술만으로 해결되는 문제는 많지 않았다고 했다. 사람과 시장, 조직과 타이밍이 복합적으로 얽힌 현실 속에서 전공과 역할의 경계를 넘어 상황을 입체적으로 바라보는 '겹눈'이 필요하다고 설명했다. 여러 요소를 하나의 맥락으로 연결하는 융합적 사고가 결국 방향을 결정한다고 부연했다.


연설에서 그는 성과보다 태도와 관점을 강조했다. 정 씨는 우리가 마주하는 대부분의 문제는 '무엇을 모르는지조차 모르는 문제'라며, 창업과 연구 모두에서 중요한 것은 속도가 아니라 방향이라며 "UNIST는 답을 빠르게 찾는 법이 아니라, 문제를 정의하는 법을 가르친 곳"이라며 "해결책을 찾기 전에, 내가 풀고 있는 질문이 맞는지부터 점검하라"고 졸업생들에게 당부했다.




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

