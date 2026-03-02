경기도주식회사, '중소기업 마케팅 지원사업’ 참여 기업 410개사 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도주식회사, 19일 접수 마감

디자인부터 해외 판로까지

경기도, 중소기업 마케팅 통합 지원

경기도주식회사는 오는 19일 오후 5시까지 '2026년 중소기업 마케팅 지원사업'에 참여할 도내 중소기업을 모집한다.

경기도주식회사 BI. 경기도주식회사 제공

'중소기업 마케팅 지원사업'은 경기도주식회사가 경기도에게 위탁받아 운영 중인 사업으로 올해는 2개 분야의 6개 지원사업으로 진행된다.

많은 기업이 필요로하는 상품판로지원 분야는 국내 오프라인, 국내 온라인, 국내 미디어(홈쇼핑 및 라이브커머스), 해외판로지원으로 구성된다. 시장진출지원 분야는 디자인 개선지원 등 상품 개선과 기획상품 제작지원 2가지로 구성됐다.

지원사업 대상은 경기도에 본사 또는 공장을 둔 중소기업으로 약 410개사(社)를 모집할 계획이며, 여성기업마케팅지원사업, 기업역량강화교육 부분은 별도 모집을 진행할 예정이다.

참여 기업은 해당 분야에 따라 통합 기획전이나 홈쇼핑 방송에 참여할 수 있고, 해외 수출 매칭 지원과 다양한 분야의 디자인 개선 비용 등을 지원받을 수 있다.





지원을 원하는 기업은 경기도주식회사 누리집의 알림소식 메뉴 중 사업공고에서 신청서를 접수할 수 있다. 지원 분야별로 중복 지원은 불가능하며, 자세한 자격 요건 등은 사업공고에서 확인할 수 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

