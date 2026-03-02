LG CNS, AI·로보틱스 등 핵심사업 분야 경력 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG CNS는 AI와 로보틱스 등 미래 핵심 사업 분야 인재 확보를 위해 올해 상반기 세 자릿수 규모의 경력직 채용을 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 채용은 ▲AI ▲로보틱스 ▲글로벌 금융 ▲컨설팅 ▲데이터센터 ▲전사적 자원 관리(ERP) ▲스마트팩토리 등 주요 사업 전반에 걸쳐 이뤄진다. 관련 실무 경험과 전문성을 갖췄다면 전공과 경력 연차와 관계없이 지원할 수 있다.

주요 모집 분야인 AI 직무는 고객 비즈니스에 맞는 AI 모델과 서비스를 설계·구현하는 역할을 맡는다. LG CNS AX 인재는 금융, 공공, 제조, 제약·바이오 등 다양한 산업에서 AI 프로젝트를 수행하고 있다. 아울러 한국은행 디지털화폐 자동결제 시스템 실증, 외교부 AI 데이터 플랫폼 구축, 금융권 AI 플랫폼 사업, 제약·바이오 분야의 종근당 제품 품질평가 자동화 시스템 구축 사업을 진행하고 있다. 보건복지부의 K-AI 신약개발 플랫폼 관련 사업 계약도 체결했다.

로보틱스 분야는 물류·제조 현장의 로봇 자동화 프로젝트를 담당한다. LG CNS는 현재 10여개 고객사와 산업용 휴머노이드 로봇 실증을 진행하고 있으며 미국 실리콘밸리 AI·로보틱스 연구센터와 국내 퓨처 로보틱스 랩을 중심으로 관련 기술 연구를 추진하고 있다.

LG CNS는 임직원들이 다양한 AI 도구를 활용할 수 있도록 챗엑사원, 챗GPT 엔터프라이즈 등을 제공하고 있다. 또한 여러 AI 모델을 비교·검증할 수 있는 내부 개발 환경인 'AI 프롬포트 스튜디오'도 운영하고 있다.





채용 관련 정보는 LG CNS 채용 홈페이지와 LG그룹 채용 사이트에서 확인할 수 있다. LG CNS 관계자는 "글로벌 수준의 AX·RX 리더십을 확보하고 핵심 기술 경쟁력을 지속적으로 강화하기 위해 인재 채용과 육성에 주력하고 있다"며 "AI와 로보틱스 등 신기술을 산업 현장에 적용할 수 있는 실전형 인재 확보에 집중할 것"이라고 밝혔다.





