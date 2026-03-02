삼성SDI, 인터배터리2026서 AI데이터센터용 배터리 대거 공개

UPS·BBU 등 AI데이터센터용 제품 공개

전고체 배터리로 로봇·드론 시장 공략

삼성SDI 인터배터리 2026 부스 조감도. 삼성SDI

삼성SDI는 오는 11일 서울 코엑스에서 사흘 일정으로 열리는 '인터배터리 2026'에서 인공지능(AI) 시대를 겨냥한 다양한 배터리 제품을 선보인다고 2일 밝혔다.

삼성SDI는 이번 전시에서 'AI의 상상, 배터리가 현실로(AI thinks, Battery enables)'라는 슬로건을 내걸고 AI 시대에 필수적인 초고출력, 고품질의 배터리 제품과 혁신 기술을 선보이겠다는 계획이다.

삼성SDI는 부스 중앙에 무정전 전원 장치(UPS) 및 배터리 백업 유닛(BBU)용 배터리 솔루션을 전시해 AI 데이터센터의 전력 공백 제로화를 뒷받침하는 초고출력 배터리의 중요성을 강조할 계획이다.

삼성SDI의 UPS용 배터리인 'U8A1'은 각형 배터리 폼팩터에 리튬망간산화물(LMO) 소재를 적용해 고출력 성능과 안전성을 동시에 확보한 제품이다. 지난해 유럽 최대 에너지 전시회 '더 스마터 E 유럽'에서 국내 업체 중 유일하게 '어워드 위너(Award Winner)'로 선정됐다.

이번 전시에서 처음 공개되는 BBU용 배터리 솔루션은 초고출력·고용량 원통형 배터리를 채용한 제품이다. 높은 출력의 고용량 원통형 배터리를 서버와 직접 연결해 전력 피크 시 빠르고 즉각적으로 대응할 수 있으며 정전 시 데이터 저장 시간도 추가 확보할 수 있다.

삼성SDI는 이번 전시에서 에너지저장장치(ESS)용 일체형 배터리 솔루션인 '삼성 배터리 박스(SBB)'의 모든 제품군을 전시한다. SBB는 삼성SDI가 2023년 첫 출시한 일체형 ESS용 배터리 솔루션이다.

20피트(ft) 컨테이너에 각형 니켈코발트알루미늄(NCA) 또는 리튬인산철(LFP) 배터리를 채우고, 독자 개발한 모듈 내장형 직분사(Enhanced Direct Injection, EDI)와 셀 이상 사전 진단, 수명 자동 측정 등의 첨단 기술을 적용해 안전성과 장수명을 확보했다.

올해 전시에서는 AI 기반 화재 예방 소프트웨어인 '삼성 배터리 인텔리전스(SBI)'를 처음 선보일 예정이다.

이와 함께 삼성SDI는 이번 전시에서 2027년 하반기 양산을 목표로 개발중인 전고체 배터리를 소개할 예정이다. 회사는 휴머노이드, 이동형 로봇, 산업용 로봇 등 다양한 피지컬AI에 전고체 배터리로 대응할 계획이다.

삼성SDI 관계자는 "고성능 연산과 정밀 구동을 동시에 수행해야 하는 피지컬 AI에는 높은 에너지 밀도와 안정적인 출력, 절대적인 안전성이 요구되므로 에너지 밀도가 높고 화재 가능성이 낮은 전고체 배터리가 해법으로 주목받고 있다"고 설명했다.





이밖에 삼성SDI는 글로벌 전동공구 브랜드 '밀워키(Milwaukee)'와의 공동 마케팅을 통해 탭리스(tabless) 기술이 적용된 초고출력 원통형 배터리의 경쟁력도 강조할 계획이다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

