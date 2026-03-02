LG엔솔, 인터배터리 2026 참가…LFP 기반 ESS·LMR 배터리 등 첫 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LFP 기반 AI데이터센터 UPS 등 최초 공개

GM과 공동개발 LMR 배터리도 선보여

로봇·드론용 배터리도 소개

LG에너지솔루션 인터배터리 2026 전시장 조감도. LG에너지솔루션

LG에너지솔루션은 이달 11일부터 13일까지 강남구 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에 참가해 리튬인산철(LFP) 기반 에너지저장장치(ESS)와 리튬망간리치(LMR) 등 다양한 제품을 선보인다고 2일 밝혔다.

LG에너지솔루션은 올해 전시회에 '에너지의 미래를 만들어가는 혁신 선도기업(OriginalInnovator, Creating the Future of Energy)'을 주제로 참가 기업 중 가장 큰 규모인 540m²(약 163평)가량의 전시장을 마련했다.

올해는 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS)뿐 아니라 로보틱스 및 드론 등 주요 산업에 적용되는 핵심 배터리 기술 및 사례를 전시할 계획이다.

또한 가격과 성능의 균형을 향상한 LMR 배터리도 처음 선보인다. 미국 GM과 공동으로 개발 중인 이 배터리는 지난해 미국에서 열린 배터리쇼 북미 2025에서 '배터리 혁신상'을 수상한 제품이다. 이 밖에도 전고체 배터리 등 차세대 기술 개발 현황도 공개할 계획이다.

LG에너지솔루션은 배터리 역사와 미래 비전을 확인할 수 있는 히어로 존을 비롯해 에너지 인프라, 모빌리티, 로보틱스&드론, 미래 기술 등 5개의 공간으로 전시장을 구성했다.

에너지 인프라 존에서는 최근 인공지능(AI)과 재생에너지 확대에 따른 전력 수요 급증에 대응하기 위한 다양한 제품들이 소개된다. 전력망 안정화와 효율적인 전력 공급을 위한 전력망용, 산업/상업용, 데이터센터용 배터리와 더불어 에너지 통합 관리 서비스인 서비스형 에너지(EaaS) 사업 모델을 선보일 예정이다.

전력망용으로는 국내 전력 인프라와 제도적 환경에 맞춘 ESS 솔루션인 'JF2 DC 링크 5.0'이 전시된다. 이 제품은 한국의 전력 인프라와 제도적 환경에 맞게 설계됐으며 국 내 최초로 LFP 배터리를 탑재해 화재 안전성을 강화한 것이 특징이다.

AI 데이터센터용 비상 전원 솔루션으로 LFP 기반의 차세대 JP6 UPS 용 랙(Rack) 시스템과 고출력 원통형 배터리가 탑재된 BBU(Battery Backup Unit) 솔루션도 국내 최초로 공개한다.

모빌리티 존에서는 LMR 배터리를 최초로 공개하고, 소프트웨어 및 AI 기반의 전기차 배터리 진단·예측 기술도 소개된다.

로보틱스 및 드론 영역에서는 LG전자의 홈 로봇 'LG 클로이드(LGCLOiD)'와 베어로보틱스의 자율 주행 로봇 'Carti100'가 전시된다. 이를 통해 자사의 고성능 원통형 배터리가 가정용·산업용 등 다양한 용도로 폭넓게 활용될 수 있다는 점을 강조할 예정이다.

또한 K-드론 얼라이언스와 협력해 개발한 혈액 수송용 드론, 항공-큐브 위성 등이 함께 소개된다.

미래기술 존에서는 전고체 배터리를 비롯해 리튬메탈 배터리, 바이폴라 배터리, 소듐 배터리 등 차세대 배터리 기술 포트폴리오를 선보일 계획이다.





LG에너지솔루션 측은 "이번 전시는 보이지 않는 곳에서 세상을 움직이는 에너지의 근원으로서 LG에너지솔루션의 역할을 보여주는 자리"라며, "AI 인프라부터 로봇까지 미래 산업 전반을 선도하는 혁신 기술의 미래를 확인할 수 있을 것"이라고 밝혔다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

