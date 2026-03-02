본문 바로가기
경기도, 도로 예산 2842억 투입…“준공 앞당기고 연결 촘촘하게”

이종구기자

입력2026.03.02 07:46

도, 2026년 도로 사업 2842억 투입 본격화
경기 ‘사통팔달’ 가속도…“출퇴근길이 빨라진다”
남양주·광주·안성 등 주요 도로망 조기 개통 박차

경기도가 2026년 도로 예산 2842억원을 투입해 지방도 및 국지도 사업을 본격 추진한다. 준공을 앞둔 사업은 차질 없이 마무리하고, 신규 도로 사업은 적기에 착수함으로써 도민이 체감할 수 있는 교통 개선 성과를 조기에 창출하겠다는 계획이다.

경기도, 도로 예산 2842억 투입…“준공 앞당기고 연결 촘촘하게” 경기도청 전경. 경기도 제공
도는 우선 준공 가능 사업에 대한 선택과 집중을 통해 가시적인 성과를 만들어낼 방침이다.


2026년 준공 예정 사업은 올해 1월 준공한 남양주 와부~화도(4.3㎞) 사업을 포함해 국지도 98호선 광주 도척~실촌 3.42㎞, 실촌~만선 3.86㎞ 구간, 지방도 321호선 안성 공도~양성(1) 3.3㎞ 구간, 지방도 371호선 연천 두일~석장 1.79㎞ 구간이다.


광주 도척~실촌 구간과 실촌~만선 구간은 곤지암·도척 일대와 국도 3호선을 연결하는 도로로 상습 정체 해소와 통행시간 단축은 물론 수도권 동남부(용인~광주~여주) 사업벨트의 연결성이 강화되어 지역경제 활성화에 기여할 것으로 전망한다.


안성 공도~양성 구간은 구불구불하고 좁은 지방도 318호선을 확장하는 공사로 고삼 호수 접근성이 좋아져 관광객 유입과 지역 상권 활성화에 기여할 것으로 기대한다.


연천 두일~석장 구간은 선형개량, 보도설치를 통해 안전한 이동공간을 조성하고, 2025년 준공한 적성~두일 구간과 연계하는 공사로 지역 내 물류 및 교통망의 효율이 향상될 것으로 내다보고 있다.


이와 함께 현재 공사·보상·설계 등 단계에 있는 계속사업도 각 사업 계획 및 특성에 맞게 공정 관리와 예산 집행을 병행해 안정적으로 추진할 예정이다. 사업의 특성을 고려해 단계별 성과를 체계적으로 관리하고, 사업 지연으로 인한 사회적 비용 발생을 최소화한다는 방침이다.


지역과 지역을 연결하는 신규사업도 속도를 낸다. 2026년에는 5개 구간(22.59㎞)이 착공된다. 양평 양근대교, 이천~여주 백사~흥천, 여주 처리~우만, 안성 일죽~이천 대포(2), 파주 월롱~광탄 구간으로, 지역 간 이동시간 단축과 생활권 확대에 기여할 것으로 전망된다. 또한 파주 방축~비암, 안성 공도~양성(2) 등 2개 구간(5.27㎞)은 신규 설계에 착수해 중장기 도로망 확충 기반을 마련한다.


경기도는 단순한 도로 확충을 넘어, 재정의 효율성과 사업 추진의 안정성도 함께 고려하고 있다. 준공사업은 적기에 마무리해 투자 효과를 조기에 실현하고, 계속사업은 공정 관리 강화를 통해 예산 낭비 요인을 최소화한다는 계획이다. 이를 통해 도민의 교통 편의를 높이는 동시에 책임 있는 재정 운용 기조도 유지해 나갈 예정이다.


이 밖에도 경기도는 지난 1월 22일 한국전력공사와 체결한 도로?전력망 공동건설 협약을 계기로 관련 협력사업을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다. 특히 SK일반산단 전력문제를 해결한 모델을 발전시켜 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지와 관련된 기반시설 현안에 대해서도 관계기관과 적극 협의하여 해법을 마련하는 등 산업단지 조성이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 지원할 계획이다.


김대순 경기도 행정2부지사는 "준공사업은 조기에 성과를 내고, 신규사업과 공동건설 사업은 속도감 있게 추진해 도민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"며 "촘촘한 도로망 확충을 통해 지역 균형발전과 산업 경쟁력 강화에도 기여하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

