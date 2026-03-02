[MWC26]정재헌 SKT 사장 "업의 본질인 고객 중심으로…AI 혁신 이룰 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정재헌 CEO 취임 후 첫 기자간담회

"고객 가치·AI 중심 대전환 나설 것"

"AI 전환에 조단위 이상 비용 투입…사활 달려"

"업의 본질 고객에 있어"…고객 편의 최우선 고려

1GW급 AI DC 구축…에이닷엑스 K1 규모도 확장

SK텔레콤이 인공지능(AI) 시대를 맞아 AI 대전환을 위해 나선다. 이를 위해 일하는 방식과 인프라 등을 모두 AI 기반으로 바꾸는 한편, 고객 중심의 서비스 재편에도 나선다.

정재헌 SKT 최고경영자(CEO·사장)는 모바일월드콩그레스(MWC) 2026의 개막을 하루 앞둔 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 르메르디앙 바르셀로나 호텔에서 기자간담회를 열고 AI 네이티브 혁신 전략과 고객 중심의 본업 경쟁력 강화 방안을 발표했다.

정재헌 SKT 최고경영자(CEO·사장)가 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 르메르디앙 바르셀로나 호텔에서 열린 기자간담회에서 발표하고 있다. SK텔레콤 제공

정 사장은 "현재 AI가 산업간 경계를 허무는 융복합화 환경 속에서 SKT는 '고객 가치 혁신'과 'AI 혁신'이라는 두 가지 과제가 교차하는 변화의 골든타임에 직면해 있다"면서 "SKT는 고객을 업(業)의 본질로 정의하고 AI를 통한 변화와 혁신을 이룰 것"이라고 강조했다.

'AI 중심' 통신사로…일하는 방식에 AI 도입

먼저 SKT는 통신 전 영역에 AI를 적용하는 대전환에 나선다. 이를 위해 통신 서비스의 근간이 되는 통합전산시스템을 AI에 최적화된 설계로 개편한다. 정 사장은 "우리의 업무 시스템과 네트워크 인프라가 AI를 모르던 시절 만들어진 만큼 AI 친화적이지는 못하다"면서 "이를 AI 친화적으로 바꿔야 하는데, 조 단위 이상의 비용이 드는 과감한 비용을 투자하려 한다. AI 전환(AX)은 우리의 사활이 달린 것으로 생각하고 추진 중"이라고 강조했다.

SKT는 영업전산, 회선관리, 과금시스템 등 모든 통합시스템을 AI 중심으로 구축한다. 이를 통해 개인화된 고객 요구를 반영한 요금제, 멤버십 등을 설계해 제공할 방침이다. 이 과정에서 모든 시스템에 정보보호 체계를 구축할 예정이다.

AI를 활용해 네트워크 운영 전반을 자율화하는 '자율 운영 네트워크' 전략도 본격화한다. 기존 사람 중심의 운영 방식을 AI 기반 자율 구조로 전환해 통신 품질을 높인다. 무선 환경을 스스로 학습하는 AI-RAN 기술을 통해 초저지연 통신도 구연한다.

'고객 친화형' 서비스로 재설계…"고객 중심으로 변화"

한명진 SKT MNO CIC장, 정재헌 SKT CEO, 정석근 AI CIC장, 유경상 AI CIC장이 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 르메르디앙 바르셀로나 호텔에서 열린 기자간담회에서 질문에 답하고 있다. (왼쪽부터) SK텔레콤 제공

SKT는 통신 서비스, 상품을 고객 친화적으로 재설계하고 고객과의 양방향 소통도 강화할 계획이다.

이 과정에서 정 사장은 지난해 발생했던 SKT의 대규모 유심(USIM) 정보 유출 사고에 대한 반성의 발언도 내놨다. 그는 "우리 업의 본질은 고객에 있고 그것이 우리의 경쟁력"이라면서 "이를 가볍게 생각했었고, 해킹 사고도 여기에서 비롯했다"고 되짚었다.

이를 위해 요금, 로밍, 멤버십은 직관적인 구조로 재설계하고 자동으로 맞춤 패키지를 제시하는 등 고객 편의를 최우선으로 고려한다. 고객이 처음 로밍 서비스를 신청할 때 로밍 할인 혜택과 기내 와이파이 프로모션 정보를 제공하거나, 여행을 마치면 바로 다음 여행을 위한 데이터 충전 쿠폰을 발송하는 식이다. T월드, T다이렉트샵 등 각 채널을 하나로 연결하는 '통합 AI 에이전트'도 추진한다.

아울러 AI 기반 고객센터(AI Contact Center·AICC) 고도화를 통해 모든 상담사가 AI를 활용, 정확하고 신속한 상담 서비스를 제공한다. 오프라인 매장에서도 초밀착 큐레이션 서비스를 도입할 계획이다. 에이닷 전화 서비스를 AI 에이전트로 고도화하는 방안도 추진한다. AI로 통화 노트와 일정 관리 등을 알아서 정리하거나 서비스를 연결, 실제 행동까지 수행할 수 있도록 발전시킨다는 목표다.

초거대 AI DC 인프라 구축…"SKT는 AI 풀스택 기업"

정재헌 SKT 최고경영자(CEO·사장)가 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 르메르디앙 바르셀로나 호텔에서 열린 기자간담회에서 발표하고 있다. SK텔레콤 제공

AI 인프라와 모델 등 투자에도 적극 나설 계획이다. 정 사장은 "SKT가 AI 풀스택 기업이라고 과감하게 말할 수 있다"면서 "제일 중요한 인프라로 AI DC 구축 준비를 하고 있다"고 발표했다.

SKT는 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 '해인'을 비롯한 AI DC를 구축 중인데, 이를 글로벌 협력을 통해 1GW 이상의 하이퍼스케일로 확장할 계획이다. 오픈AI와 협력하는 서남권 AI DC 구축을 더해 'AI 인프라 벨트'를 조성하겠다는 목표다.

AI 모델 분야에서는 매개변수 5190억개(519B) 규모의 독자 파운데이션 AI 모델 '에이닷엑스 K1'을 매개변수 1조개(1000B)급 이상으로 끌어올린다는 목표다. 특히, 이미지 데이터를 시작으로 올해 하반기부터 음성, 영상 데이터도 처리할 수 있도록 멀티모달 기술 고도화에도 나설 계획이다.

정 사장은 "SKT의 AI 역량에 국내외 파트너와의 협업을 더해 대한민국의 고객과 기업의 진정한 AI 내재화를 이끌어 나갈 것"이라고 언급했다.





기본을 지키는 변화를 통해 새로운 기회를 찾겠다는 게 정 사장의 포부다. 그는 스페인 바르셀로나의 사그라다 파밀리아 대성당의 중앙 첨탑이 지난달 중순 완공된 것을 언급하며 "기본과 원칙의 틀은 고수하면서 여러 사람들이 창조적인 변화를 통해 사그라다 파밀리아를 짓고 있고, 그러면 영원히 존속하는 건물이 될 것"이라며 "SKT도 이렇게 나아가야 한다고 생각한다"고 강조했다.





바르셀로나(스페인)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

