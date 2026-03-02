본문 바로가기
[MWC26]원팀 이룬 LGU+·AI연구원, 고객 문제 해결하는 AI 만든다

이명환기자

입력2026.03.02 08:00

K-엑사원, 2차수서 글로벌 최고 성능 모델로
엑사원 4.5는 VLM 모델로 개발
파주에 200MW급 AIDC 설립…수도권 최대 규모
"AI 방향성, 실질적인 고객 문제 해결할 수 있도록"

LG유플러스와 LG AI연구원이 기술 로드맵을 공개하고 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델인 'K-엑사원'의 개발 로드맵을 공개했다. 양사는 K-엑사원을 기반으로 차세대 에이전틱 AI 기술을 고도화, 고객의 실질적인 문제 해결을 돕겠다는 계획이다. LG유플러스가 경기도 파주시에 마련할 예정인 AI 데이터센터 역시 수도권 최대 규모로 지을 예정이다.


양사는 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 인사이드 바이 멜리야 바르셀로나 아폴로 호텔에서 기자간담회를 열고 AI 기술 로드맵을 공개했다. 이번 간담회는 세계 최대 모바일 전시회로 꼽히는 모바일월드콩그레스(MWC) 2026의 개막을 하루 앞두고 진행됐다.


1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 인사이드 바이 멜리야 바르셀로나 아폴로 호텔에서 진행된 기자간담회에서 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)와 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장(오른쪽)이 기자들의 질문에 답하고 있다. LG유플러스 제공
이날 간담회에는 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO·전무)와 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 참석했다.


국대 AI 'K-엑사원'부터 멀티모달 '엑사원 4.5'까지…최고 성능 모델 만든다
1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 인사이드 바이 멜리야 바르셀로나 아폴로 호텔에서 진행된 기자간담회에서 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 발표하고 있다. LG유플러스 제공

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "LG가 지향하는 AI는 지능의 높이 경쟁이 아닌 현실 세계에서 인간의 삶을 돕고 문제를 해결하는 파트너를 만드는 것"이라며 "AX의 단계를 넘어 현실의 물리적 공간인 실세계에서 실질적 가치를 창출하는 AI를 만드는 데 집중할 것"이라고 강조했다.


그는 이날 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 1차수 평가를 통과한 'K-엑사원'의 향후 개발 로드맵을 공개했다. 앞서 K-엑사원은 프로젝트의 1차수 평가 당시 성능 측면에서 최고점을 받은 바 있다.


LG AI연구원은 올해 상반기 진행하는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2차수 기간에 현존하는 글로벌 오픈 웨이트 모델 중 최고 성능의 언어 모델을 개발한다는 계획이다. 구체적으로 ▲AI 파운데이션 모델 개발 리더십 확보 ▲전문가 AI 지향 ▲산업 현장 중심의 실질적 적용 확대 ▲지속 가능한 AI를 위한 신뢰와 안전 확보 등 4대 전략을 중심으로 엑사원 개발을 추진할 예정이다.


이를 위해 LG AI연구원은 시각언어모델(VLM)인 '엑사원 4.5'의 공개도 예고했다. VLM은 텍스트뿐 아니라 이미지와 같은 시각 정보까지 복합적으로 이해할 수 있는 멀티모달 모델이다. 임 원장은 "LG는 5년 전인 2021년에 이미 국내 최초로 멀티모달 AI 모델인 엑사원 1.0을 개발한 바 있다"면서 "내부에서 자체적으로 모델 학습과 비전 인코더 등의 구조 설계를 진행하고 있다"고 설명했다.


LG AI연구원은 '엑사원 4.5'는 모달리티 확장으로 모델의 활용성을 높임과 동시에 동급 크기의 오픈 웨이트 모델 중 글로벌에서 가장 성능이 높은 모델이 될 것이라고 설명했다. LG AI연구원은 개발 마무리 단계인 '엑사원 4.5'를 조만간 오픈 웨이트 모델로 공개할 예정이다.


'원 LG'로 200MW급 AI 데이터센터…스스로 학습하는 에이전틱 A도
1일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 인사이드 바이 멜리야 바르셀로나 아폴로 호텔에서 진행된 기자간담회에서 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)가 발표하고 있다. LG유플러스 제공

LG유플러스는 이날 파주 AI 데이터센터(DC)의 규모를 공개하며 인프라 연계 계획도 밝혔다. 2027년 완공될 예정인 파주 AIDC는 200메가와트(MW) 규모로, 그래픽처리장치(GPU)를 최대 12만장까지 수용할 수 있다. 이는 수도권 최대 규모가 될 것이라는 게 LG유플러스의 설명이다. 냉각과 전력 공급 AIDC의 운영을 위해 LG전자와 LG에너지솔루션, LG CNS 등 LG 계열사들의 역량이 한데 모인다.


이상엽 LG유플러스 CTO는 "K-엑사원이 완성 단계로 넘어가는 내년에 맞춰 LG유플러스를 비롯한 원팀 LG가 수도권 최대 규모의 AIDC를 준비하고 있다"면서 "글로벌 최고 성능의 AI로 최고의 경험을 선사할 수 있도록 준비를 차질 없이 진행하고 있다"고 강조했다.


LG유플러스는 K-엑사원과 파주 AIDC를 기반으로 고객 맞춤형 AI 서비스를 제공한다는 계획이다. 아울러 LG AI연구원의 엑사원과 LG유플러스의 기업용 AI 플랫폼, 퓨리오사AI의 신경망처리장치(NPU)를 결합한 인프라도 선보일 계획이다.


이날 LG유플러스는 LG AI연구원과 협력해 만들 예정인 차세대 에이전틱 AI 전략을 소개했다. 이 CTO는 "AI 파운데이션 모델 성능 개선과 함께 실제 고객의 문제를 해결할 수 있는 시스템적인 진화 구조가 중요하다"면서 "이를 위한 '에이전틱 아키텍처'를 확보하는 것이 LG유플러스의 에이전틱 AI 전략의 핵심"이라고 강조했다.


LG유플러스는 스스로 학습하며 진화하는 다단계 에이전틱 AI 구조를 구현해 기존 사용자의 질의에 응답하는 방식의 한계를 뛰어넘는다는 계획이다. 이 CTO는 차세대 에이전틱 AI 구현을 위해 개발한 4대 핵심 에이전틱 아키텍처인 ▲자가 고도화 ▲모델-데이터 파운드리 ▲신뢰형 통합 제어 ▲하이브리드 AI 인프라를 소개했다. 이 아키텍처를 LG AI연구원의 AI 파운데이션 모델과 결합해 최적의 성능을 끌어내겠다는 목표다.


에이전틱 AI를 통해 고객이 겪는 어려움을 해소하겠다는 포부도 밝혔다. 이 CTO는 "우리의 (AI) 방향성은 실질적인 고객 문제를 해결해야 한다는 것"이라며 "LG AI연구원과 협업해 개인 맞춤형으로 편리함을 제공하는 에이전틱 AI의 표준을 제시하겠다"라고 강조했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

