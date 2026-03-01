[美 이란 공습]이란 '3인 지도자委' 구성…최고지도자 임시 대행

헌법에 따라 대통령·사법부 수장·헌법수호위원회 위원

이란 최고지도자의 사망을 추모하는 테헤란 시민들. EPA연합뉴스.

이란은 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망함에 따라 헌법에 따라 3인 체제의 임시 지도자위원회를 구성한다고 국영 IRNA통신이 1일(현지시간) 보도했다.

IRNA통신은 최고지도자 유고 시 권한 대행을 규정한 헌법 111조에 따라 마수드 페제시키안 대통령, 골람호세인 모흐세니 에제이 사법부 수장, 헌법수호위원회 위원 아야톨라 알리레자 아라피 등 3명이 지도자위원회를 구성해 과도기에 최고지도자의 임무와 권한을 대행한다고 전했다.

헌법에 따라 이란 헌법기구 전문가위원회는 되도록 신속히 차기 최고지도자를 선출해야 한다. 이란 전문가들은 제도적으로 구성된 임시 지도자위원회보다는 '하메네이의 오른팔'로까지 불렸던 모흐베르 전 부통령과, 현재 군사·안보를 총괄하는 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 전시 상황에서 실권을 쥐게 될 것이라고 전망한다.

관심을 모았던 헌법수호위원회의 몫으로 임명된 아야톨라 아라피는 아야톨라 하메네이의 신임을 받았던 인물로 차기 최고지도자 후보군으로 꼽혔던 고위 성직자이자 이슬람 법학자다.

성직자의 정통코스를 밟은 인물로 최고지도자를 선출하는 헌법기구인 전문가회의 위원이기도 하며 부친이 이슬람혁명의 지도자인 아야톨라 루홀라 호메이니와 매우 가까운 사이였다.

모하마드 바게르 갈리바프 의회(마즐리스) 의장은 "지난해엔 시온주의 적들에게 교훈을 주는 데 몇시간 걸렸다"며 "하지만 이번에 보듯 우리의 군사·관리 구조는 이미 개인중심의 리더십에서 벗어나 체계화됐다"고 말했다.

그러면서 "이맘 하메네이 순교 후 상황을 포함한 모든 시나리오에 대해 계획을 세워뒀다"며 "지도자위원회의 결성과 공직자, 군, 국민 사이에서 상상할 수 없는 결속력이 형성되는 것을 보게 될 것"이라고 주장했다.





라리자니 사무총장도 국영방송에 나와 임시 기구인 지도자위원회가 이날 구성돼 업무에 착수한다고 말했다. 또 차기 최고지도자를 뽑기 위해 전문가회의가 이날 소집된다고 덧붙였다.





