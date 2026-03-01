신영재 군수 “3·1정신 바탕으로 더 단단한 지역 공동체 만들 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍천군, 제107주년 3·1절 기념행사 거행

“선열들의 숭고한 정신 계승”

강원도 홍천군은 1일 홍천읍 연봉리 무궁화공원에서 '제107주년 3·1절 기념식'을 거행하고 선열들의 숭고한 독립 정신을 기렸다.

홍천군은 1일 홍천읍 연봉리 무궁화공원에서 '제107주년 3·1절 기념식'을 거행하고 있다. 홍천군 제공

이날 행사는 신영재 홍천군수를 비롯해 박영록 홍천군의회 의장, 기관·단체장, 유족, 군 장병 등 각계각층의 인사들이 참석한 가운데 엄숙한 분위기 속에서 진행됐다.

기념식은 신영재 군수와 주요 내빈들의 헌화 및 분향을 시작으로 ▲3·1운동 경과보고 ▲박주선 문화원장의 독립선언문 낭독 ▲신영재 군수의 기념사 ▲3·1절 노래 제창 ▲이성기 노인회장의 만세삼창 순으로 이어졌다. 참석자들은 107년 전 전국을 뒤덮었던 만세 함성을 재현하며 군민 화합의 의지를 다졌다

신영재 군수는 기념사를 통해 "선열들의 고귀한 희생과 헌신이 있었기에 오늘날의 대한민국과 우리 홍천군이 존재할 수 있다"며 깊은 존경과 감사를 표했다.

이어 "3·1운동의 핵심 가치인 자강과 독립 정신은 오늘날 우리가 지켜야 할 소중한 공동체적 자산"이라며 "이 정신을 계승해 군민 모두가 화합과 연대를 실천하고, 이를 바탕으로 더욱 안전하고 단단한 지역 공동체를 만들어가길 희망한다"고 강조했다.





신영재 홍천군수가 1일 홍천읍 연봉리 무궁화공원에서 열린 '제107주년 3·1절 기념식'에서 기념사를 하고 있다. 홍천군 제공

이날 홍천군 전역에서도 독립의 뜻을 기리는 행사가 잇따랐다. 오전 11시 30분 내촌면 기미만세공원에서는 '동창만세운동 기념행사'가 열려 팔렬사의 넋을 기렸으며, 영귀미면 성수리 3·1열사 묘역에서는 민씨 종가 주최로 위령제가 진행되어 추모의 열기를 더했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

