[기획] 320만 '메가시티' 된 광주·전남…수도권 일극에 도전장 내민다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GRDP150조 원·연간 예산 25조 원

산업 재편·재정 확충·소멸위기 극복

교육·의료 인프라 확충…경쟁력 강화

김영록 "낙후된 변방서 미래 선도 도시로"

1일 국회서 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법이 통과됐다. 연합뉴스 제공

AD

전남광주 통합특별시 설치를 위한 특별법이 1일 국회를 통과하면서 호남권에 '초광역 도약'의 전기가 마련됐다는 평가가 나온다. 인구 320만 명, 지역내총생산(GRDP) 150조 원, 연간 예산 약 25조 원 규모의 메가시티가 7월 1일 공식 출범을 앞두면서 산업·재정·균형발전 측면에서 긍정적 파급효과가 기대된다.

◇ 산업 경쟁력 결집…'규모의 경제' 현실화

통합의 가장 큰 효과는 산업 경쟁력 강화다. 광주의 인공지능(AI)·미래 차·연구 인프라와 전남의 신재생 에너지·농수산·해양·부지 자원을 결합해 시너지를 낼 수 있는 토대가 마련됐다.

특히 규모의 경제를 현실화할 수 있는 기반이 조성됐다. 실제 정부가 약속한 5조원의 지원금에 광주 7조7,000억원, 전남 11조7,000억원을 더해 예산 25조원의 지방정부가 실현될 가능성이 커졌다. 이는 서울, 경기 다음으로 전국 3∼4위권 메가시티 반열에 오르게 된다는 의미이기도 하다.

그동안 개별 시·도 단위로는 대규모 투자 유치나 국가 공모사업 대응에 한계가 있었다. 이번 통합으로 행정 절차와 의사결정 구조가 일원화되면 기업 유치와 산업단지 조성, 규제 특례 적용이 한층 수월해질 전망이다. 여기에 행정 중복을 줄이고 광역 교통·환경·복지 정책을 통합 설계함으로써 예산 집행의 효율성을 높일 수 있다는 점도 긍정 요인으로 꼽힌다.

수도권 일극 체제에 대응할 '호남권 단일 경제권'의 기반이 마련됐다는 분석이 나온 배경이다.

김영록 전라남도지사가 지난달 27일 광주 동구청에서 열린 ‘전남·광주 행정통합 광주 자치구 초청 타운홀미팅(동구)’에서 임택 광주동구청장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

◇ 소멸 위기 대응…균형발전 새 전기

광주·전남은 고령화와 인구 감소라는 공동 과제를 안고 있다. 젊은 층의 수도권으로의 이탈속에 지난해 광주 지역 인구 140만명 선이 깨진 것이 대표적이다. 이번 통합은 인구 320만 명의 단일 권역으로 재편해 외부 투자와 청년 인구 유입을 촉진할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 주목된다.

초광역 교통망 구축과 공공기관 이전, 교육·의료 인프라 확충이 병행될 경우 지역 소멸 위기 대응에도 실질적 효과가 기대된다. 농어촌과 도시를 아우르는 광역 단위 정책 설계가 가능해져 지역 간 연계 발전도 한층 수월해질 것으로 보인다.

이재명 대통령이 초광역 모델을 국가 균형발전 전략으로 제시한 만큼, 통합 특별시는 중앙정부 지원을 바탕으로 지방 경쟁력 강화의 선도 사례가 될 가능성도 있다.





AD

김영록 전남도지사는 이날 자신의 페이스북을 통해 "대한민국 통합 1호 전남광주특별법이 오늘 본회의를 통과했다"며 "앞으로 인구 320만을 넘어 400만 대부흥의 미래를 여는 변방에서 중심으로 나아가는 희망을 여는 지역으로 급부상할 것이다. 한반도 남쪽 변방의 낙후된 지역이 아니라, 반도체·AI·에너지·로봇과 같은 첨단산업을 선도하는 미래형 선도 도시로 자리매김할 것이다"며 기대감을 숨기지 않았다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>