'돌아온 광주 하나된 전남'…신정훈 의원 출판기념회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박찬대 등 주요인사·80 여명 국회의원 참석·축하



더불어민주당 신정훈(전남 나주·화순) 의원이 지난 28일 광주 김대중컨벤션센터에서 '돌아온 광주, 하나된 전남' 출판기념회를 가졌다. 신정훈 의원실 제공

더불어민주당 신정훈(전남 나주·화순) 의원이 지난 28일 광주 김대중컨벤션센터에서 '돌아온 광주, 하나 된 전남' 출판기념회를 1만여명의 지지자 참여 속에 성황리에 진행했다. 전남광주특별시장에 도전하는 신 의원의 행보에 더욱 속도가 붙을 전망이다.

이날 출판기념회에는 민주당 강득구 최고위원과 이해식·김성회·박선원·이건태·채현일 의원, 통합특별시장 선거에 나서는 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 민형배 의원, 이개호 의원, 정준호 의원 등도 참석했다.

정청래 당 대표 등 민주당 의원 80여명과 송영길 전 대표, 이한주 전 민주연구원장, 김용 전 부원장, 조정식 대통령 정무 특보도 영상 축사를 보냈다.

이날 행사는 북 토크와 공연을 중심으로 이뤄졌다. 이경수 대통령 직속 과학 기술자문회의 부의장과 윤의준 초대 한국에너지공대 총장이 북토크에 출연해 에너지 공대 유치, 인공태양(핵융합) 연구시설 유치, 초전도 도체 실험시설 예산 확보에 얽힌 후일담을 풀어냈다.

신 의원은 저서 '돌아온 광주, 하나 된 전남'에 수도권 일극 체제 대응과 지역 소멸 위기 극복을 위한 광주·전남 행정통합의 필요성과 실천 방향을 담았다.

그는 소멸 위기 대응 해법으로 에너지 혁신도시와 전남형 기본소득을 꼽으며 행정통합과 함께 산업 지도를 새로 그리고 시민 주권 정부를 실현해 나갈 것을 제안했다.





신 의원은 "국회 행정안전위원장으로서 전남광주특별시 출범을 위한 특별법 통과를 진행하고 그 철학을 담은 책을 출간하게 돼 기쁘다"며 "오늘 참석해주신 1만여명의 성원을 힘 삼아 최선을 다해 뛰겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

