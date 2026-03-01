'15분도시 부산', 세계 정책 모델로 뜬다… 파리 소르본대학 Chaire-ETI 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박형준 시장 "지속가능 도시정책 연대"

부산시가 프랑스 파리에서 '15분도시' 정책 고도화를 위한 국제 협력에 나섰다. 이 정책의 산파역인 연구소와 손잡고 글로벌 네트워크 구축에 뛰어든다는 계획이다.

부산시는 현지시각 지난 27일 오후 2시 프랑스 파리 소르본대학 산하 기업가정신·지역·혁신 연구소(Chaire ETI)와 15분도시 정책 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 1일 알렸다.

Chaire ETI는 15분도시 개념을 제안한 Carlos Moreno 교수가 소속된 연구기관이다. 부산시는 정책 도입 초기부터 해당 연구소와 자문·협력 관계를 이어왔다.

부산시가 지난 27일 프랑스 파리 소르본대학 산하 기업가정신·지역·혁신 연구소와 15분도시 정책 협력을 위한 업무협약을 맺고 있다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲15분도시 가치와 정책 공유 ▲글로벌 네트워크 구축 ▲민관 교류 협력 등에서 협력하기로 했다. 올해 하반기에는 아시아권 15분도시 정책 발전과 글로벌 연대를 위한 국제 콘퍼런스를 부산에서 공동 개최할 예정이다.

부산시는 들락날락, 하하센터 등 핵심 시설 확충을 통해 15분도시 정책을 추진해 왔으며 이번 협약을 계기로 글로벌 도시들과의 정책 교류를 확대한다는 계획이다. 아울러 2028 세계디자인수도(WDC) 부산 추진과 연계해 도시 디자인 경쟁력도 강화할 방침이다.





박형준 부산시장은 "15분도시 부산을 세계적 도시 정책 모델로 발전시키는 계기가 될 것"이라고 말했다.

파리시 초등학생 등교길.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

