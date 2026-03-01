'조업일수' 부족 상쇄한 '반도체' 호조…수출 '9개월 연속' 증가(상보)

2월 수출 29.0%↑…반도체 160.8% 늘어

설 연휴 탓에 조업일수 3일 부족…일평균 수출액 49.4%↑

무역흑자 '역대 최대'…13개월 연속 흑자

2월 수출이 조업일수 부족에도 반도체 호조에 증가세를 기록했다. 지난해 6월 시작된 수출 증가세가 9개월 연속 이어졌다.

1일 산업통상부가 발표한 '2월 수출입 동향'에 따르면 수출액은 전년 동월 대비 29.0% 증가한 674억5000만달러를 기록했다. 2월 중 역대 최대 실적이다.

경기 평택항에 수출용 컨테이너가 선적 대기하고 있다. 강진형 기자

AD

2월 수출은 설 연휴로 인해 전년 동월 대비 조업일수가 3일 적었다. 조업일수를 고려한 일평균 수출도 49.3% 증가한 35억5000만달러로 사상 처음으로 30억 달러 이상 실적을 기록했다.

2월에는 15대 주력 수출품목 중 5개 품목 수출이 증가했다. 반도체 수출(251억6000만달러·160.8%)은 인공지능(AI) 투자 확대로 인한 초과 수요와 이에 따른 메모리 가격 급등이 지속되며 월 기준 전(全) 기간 역대 최대 실적 기록 및 3개월 연속 200억 달러 이상 수출을 이어갔다.

지역별로는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역 수출이 증가했다. 대(對)미국 수출(128억5000만달러·29.9%)은 반도체와 컴퓨터 수출이 3자리 수의 높은 증가율을 기록한 가운데, 바이오·헬스, 석유제품, 이차전지 등 품목이 고른 증가세를 보이면서 역대 2월 중 최대 실적을 경신했다. 중국 수출은 설 연휴(14~18일)와 춘절(15~23일) 영향으로 조업일수가 감소하며 다수 품목이 부진했으나, 반도체·컴퓨터·석유제품 등 수출이 큰 폭으로 증가하면서 전체적으로 34.1% 증가한 127억5000만달러를 기록했다.

2월 수입은 7.5% 증가한 519억4000만달러로, 에너지 수입(92억9000만달러·-1.4%)은 감소했으나, 에너지 외 수입(426억4000만달러)은 9.6% 증가했다.

에너지 수입은 유가하락으로 원유(54억3000만달러 ·-11.4%) 수입은 감소했으나, 가스(26억4000만달러·15.9%)는 증가했으며, 비에너지는 반도체(67억6000만달러·19.1%), 반도체장비(25억6000만달러·43.4%), 전화기(10억3000만달러·80.2%) 등 품목의 수입이 증가했다.





AD

2월 무역수지는 전년 대비 115억5000만달러 증가한 155억1000만달러 흑자를 기록했다. 전 기간 역대 최대치를 경신하며 지난해 2월부터 13개월 연속 흑자를 기록했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>