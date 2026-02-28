최휘영 장관 K리그1 개막 현장 방문…프로축구 발전 방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최휘영 문화체육관광부 장관이 2026 하나은행 K리그1 개막전 경기 현장을 찾아 선수들을 격려하고 프로축구 발전을 위한 현장 의견을 청취했다.

문체부는 최휘영 장관이 28일 K리그1 개막전인 인천유나이티드FC와 FC서울의 경기가 열린 인천축구전용경기장을 방문해 선수단을 격려하고, 프로축구 관계자들과 간담회를 가졌다고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 인천축구전용경기장에서 열린 2026 K리그1 개막전 인천유나이티드FC와 FC서울의 경기를 찾아 선수를 격려하고 있다. 문화체육관광부

최 장관은 경기 관람에 앞서 한국프로축구연맹 부총재를 비롯해 인천유나이티드FC 구단주·대표이사, FC서울 대표이사 등과 만나 팬 중심의 경기장 관람 환경 개선, 프로 및 유소년 선수 육성 방안 등 K리그 발전을 위한 다양한 현안에 대해 의견을 나눴다.

이 자리에서 최 장관은 스포츠 관람권의 부정 구매·부정 판매를 금지하는 국민체육진흥법 개정 취지에 따라, K리그 역시 암표 근절과 공정한 관람 문화 조성에 적극 동참해 줄 것을 당부했다. 해당 법 개정안은 지난해 8월 28일부터 시행됐다.





최휘영 장관은 "경기장을 뛰는 선수들, 현장을 찾는 팬들, 그리고 보이지 않는 곳에서 헌신하는 구단과 연맹 관계자 여러분의 노력 덕분에 프로축구는 성장했다"며 "프로축구는 스포츠, 여가문화, 관광이 연계되는 고부가가치 산업으로서 K리그가 지속 성장할 수 있도록 현장과 긴밀히 소통해 제도적·정책적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

