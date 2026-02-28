이재명 대통령, 이란 사태 점검…"우리 교민 안전 최우선" 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이스라엘·미국 28일 이란 공습

李대통령, 관련 정세 보고 받아

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령은 28일 이란 정세를 보고받고 "이란 및 인근 우리 교민의 안전을 최우선시하라"고 지시했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 이 대통령이 이란 상황이 국내에 미치는 영향과 관련 대책을 점검한 뒤 이같이 지시했다고 밝혔다.

이스라엘 국방부 장관은 이날 이란을 상대로 '예방 타격(preventive strike)'을 감행했다. 폭격 대상은 이란 주요 군 시설 및 정부 기관, 정보 자산 등으로 전해졌다.

이스라엘군은 이란의 보복 가능성에 대비해 국가비상사태를 선포했다. 이스라엘 전역에는 방공 사이렌이 울렸고 사업장이 폐쇄된 것으로 알려졌다.





AD

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 공습 직후 트루스소셜을 통해 "조금 전 이란 내 중대 전투를 시작했다"며 미국의 공격 사실을 인정했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>