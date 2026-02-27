'의치한수약' 추가모집 경쟁률 '226대 1'…37명 모집에 8376명 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일, 의대 등 22곳 추가모집 마감

2026학년도 정시 추가모집에서 의대·치대·한의대·수의대·약대 등 이른바 '의치한수약' 22개 대학의 평균 경쟁률이 226.4대 1을 기록한 것으로 집계됐다.

27일 종로학원에 따르면 2026학년도 22개 의대·치대·한의대·수의대·약대가 실시한 37명 추가모집 접수에 총 8376명이 지원했다.

의대 5곳이 진행한 6명 추가모집에는 2498명이 지원해 416.3대 1의 경쟁률을 기록했고, 한의대는 5명(3곳) 모집에 1307명이 지원해 261.4대 1의 경쟁률을 보였다. 약대는 14명(9곳) 모집에 2980명이 지원해 경쟁률은 212.9대 1이었다. 치대에는 3명(2곳) 모집에 412명이 몰렸고, 수의대는 9명(3곳) 모집에 1179명이 몰려 각각 137.3대 1, 131.0대 1의 경쟁률을 기록했다.

이중 의대는 계명대가 655.0 대1의 경쟁률을 기록해 전국 최고 수준을 보였다. 이외 경상국립대 572.0대 1, 충남대 434.0대 1, 경북대 324.5대 1, 전남대 188.0대 1 등이었다.

한의대에서는 대전대 535.0대 1, 상지대 수능일반 348.5대 1, 상지대 교육기회균등 49.0대 1, 대구한의대 기초 및 차상위계층 26.0대 1등의 경쟁률을 보였다.

약대 추가모집 경쟁률은 충북대 637대. 1, 가천대 약학과 635.0대1, 대구가톨릭대 516대 1, 조선대 395.0대 1, 덕성여대 313.0대 1, 제주대 157.5대 1 등이었다.

치대는 조선대 404.0대 1, 부산대 지역인재 저소득층학생 4.0대 1을 기록했고, 수의대는 건국대 210.3대 1, 제주대 96.0대 1, 경상국립대 지역인재 68.0대 1 등이었다.

종로학원 측은 "추가모집에서도 의약학계열은 경쟁률이 매우 높은 것으로 확인됐다"고 분석했다.





이어 "2027학년도는 '지역의사제' 도입으로 정시 전형에서 중복합격에 따른 연쇄 이동이 발생해 미충원 인원이 늘어날 수 있고, 그로 인한 추가모집도 늘어날 수 있다"고 전망했다. 다만 "지역의사제 전형은 지방 특정 지역에 지원 자격이 제한된 전형으로, 2027학년도 입시에서 추가모집 경쟁률은 일반전형, 기존 지역인재 전형에 비해 낮을 것으로 예측된다"고 내다봤다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

