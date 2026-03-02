본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"서른이면 끝난 거 아니야?" 포기했는데…뇌 연구가 내놓은 뜻밖의 답[실험노트]

윤슬기기자

입력2026.03.02 08:00

시계아이콘02분 02초 소요
언어변환 뉴스듣기

英케임브리지대 연구진, 대규모 뇌 MRI 분석
"뇌 네트워크 효율성 32세 전후 전환점"

편집자주지금 먹으면 하나, 기다리면 두 개. 아이들의 선택을 지켜본 마시멜로 실험을 기억하시나요? 단순한 연구는 때로 삶을 보는 방식을 바꿉니다. 실험 데이터로 우리의 일상을 새롭게 읽어봅니다.

"너 아직 전두엽 덜 자랐잖아." 틱톡이나 인스타그램을 조금만 둘러보면 쉽게 마주치는 문장입니다. 충동적인 선택을 했을 때, 감정 조절에 실패했을 때, 혹은 인생이 아직 정돈되지 않은 듯 느껴질 때 등장하는 일종의 '과학 밈(meme·인터넷 유행 콘텐츠)'입니다. 전두엽은 계획, 의사결정, 판단, 감정 조절 등 고차원적 기능을 담당하는 영역입니다.


이 같은 밈의 배경에는 "뇌는 25세에 완성된다"는 말이 있습니다. 25세 미만이 저지른 실수나 미숙함을 이해해주는 설명이 되곤 합니다. 하지만 25세 이후에는 더 이상 변명할 수 없는 나이라는 압박이 됩니다. 서른을 넘긴 순간 '이미 늦었다'는 생각에 아차 하게 되고, 새로운 도전조차 망설이게 됩니다.


"서른이면 끝난 거 아니야?" 포기했는데…뇌 연구가 내놓은 뜻밖의 답[실험노트] AI로 생성한 이미지
AD

생물학적 나이와 사회적 나이의 간극이 느껴집니다. 지난해 한국 취업포털 인크루트의 '대졸 신입사원의 적정 나이 및 마지노선 나이' 설문조사에 따르면 기업이 생각하는 신입사원의 평균 적정 연령은 남성 30.4세, 여성 28.2세로 나타났습니다. 적어도 20대 후반이 돼야 1인분 몫을 하는 성인이 된다는 겁니다. 그럼에도 사회는 20대 중반 즈음부터 이미 '다 큰 어른'이라는 기준을 들이밉니다. 부담은 자연스레 개인의 몫이 됩니다.

"뇌, 32세까지는 청소년기"

최신 뇌과학 연구는 25세에 뇌가 완성된다는 통념이 지나치게 단순하다고 지적합니다. 최근 발표된 대규모 뇌 영상 분석에서 영국 케임브리지대 영국의학연구위원회(MRC) 인지 및 뇌과학 연구소 연구진은 영아부터 90대까지 약 4200명의 뇌 자기공명영상(MRI)을 분석했습니다. 이번 연구는 특정 뇌 부위의 크기 변화가 아니라 서로 다른 영역이 얼마나 효율적으로 연결돼 있는지를 분석했습니다. 연구 결과, 뇌 네트워크 효율성은 약 32세 전후에서 하나의 전환점을 맞는 것으로 나타났습니다.


특히 9세부터 32세까지는 뇌 연결망이 활발히 재구성되는 구간이었습니다. 연구진은 이를 '뇌의 청소년기(adolescent period)'라고 표현했습니다. 여기서 청소년기는 생물학적 미성숙을 의미하는 것이 아니라, 구조적 변화가 집중적으로 일어나는 시기를 뜻합니다.


이 시기 뇌는 두 가지 네트워크 특성이 동시에 조정됩니다. 하나는 '분화(segregation)'로, 유사한 기능을 수행하는 영역들이 서로 긴밀히 묶여 전문화되는 경향입니다. 또 다른 하나는 '통합(integration)'으로, 서로 다른 네트워크 간 연결이 강화돼 정보가 보다 효율적으로 교환되는 특성을 말합니다.


"서른이면 끝난 거 아니야?" 포기했는데…뇌 연구가 내놓은 뜻밖의 답[실험노트]

연구에 따르면 10대와 20대에는 이 두 특성이 함께 조정됩니다. 비슷한 기능을 담당하는 영역들은 더 단단히 묶이고, 동시에 서로 떨어진 영역들 사이의 연결도 정교해집니다.


연구에서 특히 주목된 지표는 '스몰 월드니스(small worldness)'였습니다. 이는 네트워크 효율성을 나타내는 개념으로 정보가 최소한의 경로로 빠르게 전달되는 구조를 의미합니다. 이 지표는 30대 초반까지 증가하다가 이후 방향을 전환하는 것으로 나타났습니다. 32세 전후가 하나의 전환점이 된다는 뜻입니다. 쉽게 말해 10대와 20대가 연결을 넓혀가는 시기라면, 30대 이후에는 그 연결을 정교하게 조정하는 시기로 해석할 수 있습니다.


연구진은 또 인간의 뇌가 생애 전반에 걸쳐 여러 차례 구조적 전환점을 맞는다고 밝혔습니다. 대략 9세, 32세, 66세, 83세 전후입니다. 32세가 성인기 초입의 전환점이고, 66세까지는 뇌가 안정된 시기, 이후 83세까지는 초기 노화의 경계에 해당합니다. 이는 뇌 변화가 20대에서 멈추는 단순한 과정이 아니라 생애 전반에 걸쳐 방향을 바꾸며 이어진다는 점을 보여줍니다.

신경가소성…뇌는 멈추지 않는다

뇌는 나이가 들수록 변화 폭이 줄어들 수는 있지만, 완전히 고정되는 기관은 아닙니다. 신경가소성(neuroplasticity)이라는 개념은 성장과 재조직을 통해 뇌가 평생 새로운 연결을 만들 수 있는 능력이 있다는 것을 보여줍니다.


고강도 유산소 운동, 외국어 공부, 체스 등 뇌에 자극을 주는 활동은 신경 연결을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 반대로 만성 스트레스는 이러한 변화를 방해할 수 있습니다.


결국 20대가 연결을 넓혀가는 시기라면 30대는 그 연결을 다듬는 시기에 가깝습니다. 그리고 그 이후에도 또 다른 전환점은 이어집니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

콘크리트도 완전히 굳는 데는 시간이 걸립니다. 뇌 역시 한 시점에 완성되는 기관이 아닙니다. 나이를 기준으로 가능성을 재단하는 건 섣부른 일일 수 있습니다. 새학기가 다가옵니다. 가장 변화가 필요한 건 태도가 아닐까요?




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기