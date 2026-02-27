하츠투하츠 '루드!', 中 QQ뮤직 1위 등 국내외 차트 상위권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하츠투하츠. SM엔터테인먼트 제공

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)의 신곡 '루드! (RUDE!)'가 중국과 한국 음악 차트에서 상위권을 기록하고 있다.

27일 에스엠엔터테인먼트에 따르면 '루드!'는 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직의 신곡 차트와 유행 지수 차트에서 1위에 올랐다. 지난 20~26일 집계한 K팝 주간 차트에서도 1위를 차지했다.

숏폼 플랫폼 도우인 내 댄스 챌린지 영상 총 조회수는 3000만뷰를 돌파했다. 이는 전작인 '더 체이스 (The Chase)', '스타일 (STYLE)', '포커스 (FOCUS)'의 기록을 잇는 수치다.

국내 차트에서도 기록을 경신 중이다. '루드!'는 26일 오후 11시 기준 멜론 '톱100' 5위에 올랐으며, 25일 일간 차트에서는 16위를 기록했다. 지난해 10월 발매한 '포커스'도 같은 차트 32위까지 순위가 상승했다.





뮤직비디오는 공개 5일 17시간 만에 4000만뷰를 넘었다. 이는 전작 '포커스'가 4000만뷰를 달성하는 데 약 3개월이 걸린 것과 비교해 빠른 속도다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

