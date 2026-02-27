동해시, 국·도비 2102억원 확보 총력…‘시민 체감’ 사업 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 역대급 2102억원 국·도비 확보 시동

AI·디지털 전환 등 78개 사업 발굴

2026~2027년 국·도비 사업 78건 발굴

강원도 동해시가 2026~2027년 국·도비 확보를 위해 신규 및 계속사업 78건을 발굴하고 총 2102억원 확보에 나선다.

동해시가 국·도비 사업 발굴보고회를 열고 있다. 동해시 제공

AD

발굴된 사업의 총사업비는 8279억원 규모로, 확보 목표액은 국비 1494억원과 도비 608억원이다. 이는 전년보다 684억원 늘어난 수준이다.

앞서 동해시는 국·도비 사업 발굴보고회를 열고 정부 정책과 연계한 신규사업과 시민 생활과 밀접한 SOC 사업 확보 전략을 점검했다.

분야별로는 ▲AI·디지털 전환 9건 2144억원 ▲생활밀착형 SOC 18건 3609억원 ▲경제·산업 13건 1692억원 ▲문화·관광 19건 451억원 ▲체육·교육 11건 323억원 ▲보건·복지 6건 57억원 등이다.

중점 확보 대상 사업은 AI 행정·복지 서비스, 스마트빌리지, 에너지 기술개발 등 정부 정책 연계 사업과 상·하수도 현대화, 도심 숲 조성, 체육시설 확충 등 정주환경 개선 사업을 중점 추진할 계획이다.

또 3~4월 중앙부처와 강원도를 방문해 사업 필요성을 설명하고 국회의원실 및 시·도의회와 협력해 국·도비 확보 활동을 강화할 방침이다.





AD

김정윤 부시장은 "국·도비 확보는 지역 현안 해결과 생활 기반 확충을 위한 핵심 재원"이라며 "발굴된 사업이 실제 확보로 이어지도록 각 부서에서도 중앙부처 및 국회 방문을 통한 선제적 확보 활동이 될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>