[오늘의신상]"완충 시간 절반 단축" KT&G, ‘릴 에이블 3.0’ 출시

예열시간 10초 단축… 메탈 바디로 세련미·그립감 향상

KT&G가 궐련형 전자담배 '릴 에이블 3.0'을 이달 28일 출시한다.

KT&G는 충전 및 예열 소요 시간을 크게 줄인 릴 에이블 3.0을 릴 미니멀리움 KT&G 타워점, 현대동대문점, 스타필드수원점, 현대송도점 등 4개소에 출시한다고 27일 밝혔다.

'릴 에이블 3.0'은 완전 충전까지 걸리는 시간을 이전 모델 대비 절반가량 단축해 1시간 내외로 줄였으며 예열시간은 약 10초 앞당겨 소비자의 사용 대기 시간을 줄였다.

'사용 중 일시정지'와 '기호에 따른 사용 모드 전환', '3회 연속 사용' 등 릴 에이블 시리즈의 장점이었던 기존 기능들은 그대로 유지됐다.

또한 릴 에이블 시리즈 최초로 제품 바디에 메탈 소재를 적용하고, 모서리를 곡선 처리해 세련된 디자인과 안정적인 그립감을 동시에 구현했다. 이와 함께 잔여 모금 횟수 및 사용 모드 등을 직관적으로 보여주는 디스플레이에 AMOLED(아몰레드)를 적용해 시인성을 높였다.

색상은 '오우드 그레이', '플래티넘 실버', '유노이아 블루', '선셋 핑크' 등 4종으로 구성됐다. 이중 '오우드 그레이'와 '플래티넘 실버' 2종의 디바이스가 우선 출시될 예정이며, 소비자 가격은 6만8000원이다.





KT&G는 오는 4월부터 서울 소재 편의점과 온라인 몰로 릴 에이블 3.0의 판매처를 넓히고 5월 중에는 전국 편의점으로 확대할 계획이다. 판매 확대 일정은 릴 공식 카카오톡 채널 'KT&G lil(릴)'을 통해 순차적으로 안내될 예정이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

