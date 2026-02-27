[오늘의신상] 12시간 지속되는 컬러와 보습…라네즈, '주스팝 박스 립 틴트' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

워터-오일 리믹스 기술 적용

3월1일 올리브영 단독 론칭

아모레퍼시픽의 글로벌 뷰티 브랜드 라네즈가 신제품 '주스팝 박스 립 틴트'를 선보인다. 다양한 음악 무드에서 영감을 받은 이번 제품은 선명한 컬러와 풍부한 보습감을 오랜 시간 유지하는 것이 특징이다.

'라네즈 주스팝 박스 립 틴트'는 워터-오일 리믹스 테크놀로지와 세라마이드 성분을 함유한 포뮬러를 적용해 입술에 부드럽게 밀착되며, 12시간 동안 촉촉한 윤기와 생생한 컬러를 지속해준다. 총 8가지 컬러로 구성돼 분위기와 감정에 따라 다양한 무드 연출이 가능하다.

휴대성을 높인 루프 핸들 디자인과 입술 곡선을 따라 밀착되는 커브형 어플리케이터를 적용해 균일하고 매끄러운 발색을 구현해준다. 언제 어디서나 간편하게 사용할 수 있는 실용성도 갖췄다.

라네즈는 인체적용시험 결과, 96%의 사용자가 입술이 건조함으로부터 보호받는 느낌을 받았다고 응답했으며 컬러 지속력에 대해서도 긍정적인 평가를 받았다고 밝혔다.

라네즈는 'POP YOUR COLOR, TINT YOUR MOOD!' 캠페인도 전개한다. 부드럽고 편안한 사용감을 바탕으로 자신만의 개성과 무드를 자유롭게 표현하자는 메시지를 감각적으로 담아냈다.





'주스팝 박스 립 틴트'는 3월 1일 CJ올리브영에서 출시되며, 3월 3일부터는 다양한 온라인 채널에서도 판매된다. 출시를 기념한 특별 프로모션도 함께 진행할 예정이다. 캠페인 영상은 라네즈 공식 소셜미디어 계정에서 확인할 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

