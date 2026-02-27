아시아나항공, 홍콩·푸껫 마일리지 전용기 68편 운항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍콩 44편·푸껫 24편 전용기 운영

아시아나항공이 홍콩·푸껫 노선에 국제선 마일리지 전용기를 운영한다고 27일 밝혔다. 4월 13일부터 6월 28일까지 인천~홍콩 44편, 4월 7일부터 6월 28일까지 인천~푸껫 24편 총 68편 운영할 계획이다.

아시아나항공이 홍콩·푸껫 노선에 국제선 마일리지 전용기를 운영한다고 27일 밝혔다. 아시아나항공

AD

마일리지 전용기는 이날 오전 9시부터 예약이 가능하며, 잔여 좌석 전체를 마일리지로 구매할 수 있다. 유상 좌석으로도 구매 가능해 고객 선호에 따라 마일리지 항공권과 유상 항공권을 자유롭게 선택할 수 있다.

특히 이번 마일리지 전용기는 홍콩 노선을 최초로 운항한다. 홍콩 노선 마일리지 항공권은 편도 기준 이코노미 클래스는 1만5000마일, 비즈니스 클래스는 2만2500마일이 공제되며, 푸껫 노선은 이코노미 2만마일, 비즈니스 3만마일이 사용된다. 단, 성수기 기간에는 비수기 대비 50%가 추가 공제된다.

아시아나항공은 국내선 제주 노선 마일리지 전용기 예약도 시작했다. 3월 4일부터 18일까지 운영되며, 매일 김포발 제주행 4편, 제주발 김포행 4편 총 120편의 항공편에서 마일리지 좌석이 최대한 공급된다.

국제선 마일리지 항공권 할인 프로그램 '마일리지 나우' 프로모션을 통해 부다페스트, 프라하, 런던 등 유럽 3개 노선을 추가 총 32개 노선에 할인이 적용된다. 판매 기간은 내달 29일까지이며, 탑승 기간은 5월 31일까지이다. 평수기 왕복 기준 이코노미·비즈니스 클래스 동일하게 1만마일리지 할인을 받을 수 있다.





AD

아시아나항공 관계자는 "고객 마일리지 활용 편의성과 선택의 폭을 확대하기 위해 신규 노선을 포함해 마일리지 전용기를 운영한다"며 "마일리지를 폭넓게 사용할 수 있도록 다양한 방안을 적극 검토해 나갈 예정"이라고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>