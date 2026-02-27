CJ올리브영, 3월 '올영세일' 연다…뷰티·웰니스 3만 종 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월 1~7일 온·오프라인 동시 진행

글로벌몰·올리브베러도 참여





CJ올리브영이 다음달 1일부터 7일까지 전국 매장과 공식 온라인몰에서 약 3만 종의 뷰티·웰니스 상품을 할인하는 올해 첫 '올영세일'을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 세일은 봄과 개강 시즌을 맞아 색조 화장품부터 환절기 보습을 위한 스킨케어·바디케어 제품까지 폭넓게 구성됐다. '시즌 뉴무드'를 키워드로 한 색조·향 제품과 '겉촉속촉'을 콘셉트로 한 보습 제품을 전면에 내세웠으며, 나이트 클렌즈 주스·수면 안대 등 '나이트 케어' 테마 상품도 큐레이션해 웰니스 카테고리를 강화했다.

행사 기간 매일 6~7개 브랜드 인기 상품을 하루 동안 추가 할인하는 '오늘의 특가'도 운영한다. 세일 첫날 '바이오던스'를 시작으로 ▲딜라이트 프로젝트 ▲라운드랩 ▲메디힐 ▲어노브 ▲에스트라 ▲클리오 등 40여 개 브랜드가 순차 참여한다. '더블 기획' 상품과 증정 프로모션을 더해 체감 혜택을 높였다.

이와 함께 지난해 마지막 올영세일 이후 출시된 제품을 모은 '신상특가', 베스트셀러 중심의 '스테디셀러 특가'도 마련했다. 특정 일자에 제공하는 할인 쿠폰팩(4종)을 활용하면 오프라인 기준 최대 4만원까지 할인 받을 수 있으며, 온라인몰에서는 하루 세 차례(0시·12시·18시) 선착순 특별 쿠폰을 지급한다.

지난 1월 론칭한 웰니스 큐레이팅 플랫폼 '올리브베러(OLIVE BETTER)'도 광화문 1호점과 앱인앱(App in App) 서비스에서 '오늘의 특가' 형태로 세일에 참여한다. '잘 먹기·잘 채우기·잘 움직이기·잘 쉬기·잘 가꾸기·잘 케어하기' 등 6대 키워드를 중심으로 올레샷(올리브 레몬 샷), 유산균, 아로마테라피 상품 등을 할인 판매한다.

K뷰티 역직구 플랫폼인 글로벌몰에서도 세일을 동시 진행한다. 명동·성수·홍대 등 외국인 매출 비중이 높은 '글로벌관광상권' 매장에서는 '바이 나우(Buy Now)' 기획전을 열고, 스킨케어 디바이스·마스크팩·클렌징폼 등 관광객 선호 상품 15종을 할인 판매한다.

올리브영 관계자는 "봄철 분위기 전환과 환절기 케어 수요를 반영해 트렌디한 큐레이션과 다채로운 혜택도 함께 준비했다"며 "앞으로도 국내외 고객에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.





한편 올영세일은 3·6·9·12월 연간 네 차례 열리는 정기 할인 행사로, K뷰티 대표 행사로 자리잡았다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

