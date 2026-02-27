경기도교육청 “학교·지역·온라인을 하나로”…경기공유학교 ‘3대 유형’ 전면 개편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘2026 경기공유학교’ 3인 3색 맞춤 지원

학생 맞춤 교육과 성장 지원 체계 강화

도내 31개 시·군과 업무협약…지역 협력 체계 완성

경기도교육청(교육감 임태희)이 2026 경기공유학교를 '지역맞춤형·학교맞춤형·학점인정형'의 3개 유형으로 재구조화해 학교·지역·온라인학교를 연결하는 학생 맞춤 성장 지원 체계를 강화한다.

도교육청은 분산돼 운영되던 경기공유학교 프로그램을 3개 유형 중심으로 정비하고, 학교 교육과정과 지역사회, 온라인학교를 연계하는 통합 운영 체계를 구축한다. 유형 간 중복은 줄이고 단계별·심화형 프로그램을 확대해 학생의 성장 경로를 체계적으로 설계하기 위함이다.

먼저 '지역맞춤형' 유형은 지역 수요 기반 교육자원을 연결해 학생의 주도적 성장을 지원하는 유형이다. 기존 5개 유형을 통합하고 수요에 따라 상시 개설·위탁 프로그램으로 재구성한다. 특히 36차시 장기 심화 과정을 확대하고 학생 제안 프로그램도 적극 반영한다.

'학교맞춤형' 유형은 지자체 협력을 바탕으로 기존 미래교육협력지구 사업을 학교맞춤형 체계로 재구조화하고 교육과정과 연계한 지역 특색 프로그램을 내실화한다. 아울러 학생 선택 중심 교육과정 연계 '브릿지 프로그램'을 확대한다. 이를 위해 도교육청은 도내 31개 시군 지자체와 경기공유학교 업무협약을 마쳤다.

'학점인정형' 유형은 지역사회 기관과 대학의 전문성을 활용해 고등학생의 과목 선택권을 확대한다. 2026년에는 고교학점 63개와 이중학점 5개 등의 인정 과목으로 운영하며 학교 내 공동 교육과정으로 개설이 어려운 과목을 중심으로 발굴을 확대해 학생의 진로 맞춤형 학습을 지원한다.

이와 함께 도교육청은 프로그램 모니터링, 컨설팅, 평가회를 체계화해 운영의 질을 높이고 지역사회 기관과의 협력을 강화해 교육격차 완화에도 힘쓸 방침이다.





도교육청 지역교육정책과 조병익 과장은 " 2026 경기공유학교는 유형을 단순히 줄인 것이 아니라 학교에서 시작한 배움이 지역과 온라인학교로 확장되도록 학습 구조를 재설계한 것"이라며 "학생이 어디에서 배우든 지속적으로 성장할 수 있도록 통합 지원 체계를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

