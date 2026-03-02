본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

중소형 아파트값 18억인데 '물가 안정'이라뇨 [주末머니]

김동표기자

입력2026.03.02 09:47

시계아이콘02분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

주택가격 급등에도 한국 CPI가 낮은 이유
통계에 전월세만 반영되고 자가는 빠져
산정방식 이견 많고 국제 기준 부재 측면도

강남 아파트 값이 조정을 받기 시작했다는 뉴스가 슬슬 나오고 있으나, 그간 상승폭에 비하면 미미한 수준이다. KB국민은행 시세로 1월 기준 한강 이남 11개구의 중소형 아파트값 평균은 18억원을 돌파한 상황이다.


주택 가격의 급격한 상승에 생활의 빠듯함을 호소하는 사람도 적지 않다. 영끌족은 영끌족 대로, 세입자는 세입자대로 원리금 상환과 임대료 상승에 허리띠를 조이고 있다. 그런데 물가(CPI)는 이상하게도 조용하다. 정부도, 한국은행도 '물가는 안정됐다'고 한다.


집값이 이렇게 올랐는데, 왜 물가에는 반영이 안 되는 걸까. 여기엔 한국 물가 통계의 구조적인 특성이 있다는 지적이 나온다.


물가 통계가 '집값'을 빠뜨리고 있다
중소형 아파트값 18억인데 '물가 안정'이라뇨 [주末머니] 서울시는 지난달 23일 지난해 서울 아파트 가격이 전년보다 13.5% 올라 팬데믹 시기 유동성 확대 영향으로 주택가격이 급등했던 2021년 이후 최대치를 기록했다고 밝혔다.
AD

정형기 DS투자증권 리서치센터 연구원은 최근 보고서에서 집값 급등이 상승세를 보이는 상황에서도 CPI(소비자물가지수)가 오르지 않는 상황에 대해 분석했다.


CPI는 우리 생활에서 쓰는 물건과 서비스의 가격 변동을 보여주는 지표다. 라면 값이 오르면 CPI가 오르고, 교통비가 내리면 CPI가 내린다. 문제는 '주거비'를 어떻게 잡느냐에 있다.


집에서 사는 데 드는 비용, 즉 주거비는 크게 두 가지다. 전세나 월세처럼 실제로 돈을 내는 임차 비용. 그리고 내 집에 살 때의 비용, 이른바 '자가주거비'다.


국가데이터처가 발표하는 CPI에는 전월세 비용만 들어간다. 자가주거비는 빠져 있다. 집값이 아무리 올라도 CPI에는 표시가 되지 않는 구조다.


'자가주거비'는 왜 빼죠? : 산정 방식 이견 많고 국제적 기준도 없어
중소형 아파트값 18억인데 '물가 안정'이라뇨 [주末머니] 코로나 이후 한국·미국·유럽 물가 상승률(YoY)

자가주거비란, 내가 내 집에 살면서 쓰는 돈의 가치를 말한다. 예컨대 지금 집을 팔아서 다른 곳에 세를 놓는다면 받을 수 있는 월세, 혹은 그 돈을 다른 데 투자했을 때의 수익이 바로 내가 '포기한 비용'에 해당한다. 눈에 보이지 않지만, 분명히 존재하는 비용이다.


이 개념이 생소한 건 어쩔 수 없다. 실제로 지갑에서 꺼내는 돈이 아니니까. 그래서 나라마다 이 비용을 물가에 반영하는 방식이 제각각이다.


미국과 일본은 '내 집을 빌린다면 얼마일까'를 추정해서 CPI에 넣는다(임대료 상당액 접근법). 캐나다와 호주는 집을 살 때 내는 가격을 직접 반영한다(취득 접근법). 영국과 뉴질랜드는 담보대출 이자 등 실제 현금 지출을 측정한다(사용자비용 접근법).


국가데이터처가 자가주거비를 CPI에 포함하지 않는 이유는 크게 세 가지다. 직접 관측이 불가능해 추정이 필요하다는 점, 국제적으로 합의된 측정 기준이 없다는 점, 그리고 연금 등 관련 법률과 연동돼 있어 변경 시 사회적 파급력이 크다는 점이다.


자가비 빠진 물가가 만드는 착시 : 물가 과소평가
중소형 아파트값 18억인데 '물가 안정'이라뇨 [주末머니] 국가데이터처가 지난 3일 발표한 '소비자물가 동향'에 따르면 1월 소비자물가지수는 118.03(2020년=100)으로 1년 전보다 2.0% 올랐다. 상승률은 지난해 10·11월 2.4%에서 12월 2.3%로 떨어졌고, 두 달 연속 하락세를 유지했다.

코로나 이후 집값이 폭발적으로 오른 시기, 이 구조적 허점이 더 크게 드러났다. 실제로 서울에서 집을 사거나 빌려 사는 데 드는 비용은 어마어마하게 늘었는데, CPI는 이걸 제대로 잡아내지 못했다. 결국 물가가 실제보다 낮게 보이는 착시 효과가 생긴다.


정 연구원은 이 점을 짚고 있다. 자가주거비가 물가에 반영되지 않으면, 물가안정을 위한 긴축적인 통화정책이 필요한 상황인데도 CPI만 보고는 이를 알아채기 어렵다는 것이다.


여기서 파급효과가 생긴다. 시장에서는 CPI를 보고 통화정책을 예측한다. CPI가 낮으면 '한국은행이 금리를 내릴 거야'라고 기대한다. 집값은 오르고 있는데, 통계에는 잡히지 않으니 '물가 안정됐네, 금리 내려도 되겠네'라는 오판이 생기는 구조다.


정 연구원은 "지난해 말 기준금리 인하에 대한 기대가 과도한 면이 있었는데, 자가 주거비가 CPI에 포착되지 않은 점이 반영된 면이 있다고 추측된다"고 말했다.


미국도 같은 문제로 오래 싸웠다
중소형 아파트값 18억인데 '물가 안정'이라뇨 [주末머니]

한편 이러한 문제가 한국만의 이야기는 아니다. 미국에서도 OER(Owner's Equivalent Rent), 즉 자가주거비 반영 방식을 놓고 오랜 논쟁이 있었다. OER은 미국 CPI에서 약 40%를 차지하는 막대한 비중이다.


미국 연방준비제도(Fed) 이사를 지낸 스티븐 미란은 OER이 "실제 임대료 흐름보다 6개월~1년씩 늦게 반응하고, 실거래가 아닌 설문조사 기반의 추정치라서 신뢰하기 어렵다"고 비판했다. 시장 현실을 전혀 반영하지 않는 가상의 숫자가 CPI의 40%를 좌우한다는 비판이다.


반대 방향의 문제도 있다. 영국처럼 담보대출 이자를 주거비로 잡는 방식에서는, 중앙은행이 물가를 잡으려고 금리를 올리면 역설적으로 주거비 항목이 올라 CPI가 더 높아지는 일이 생기기도 한다. 어떤 방식을 택하든 완벽한 정답은 없다는 뜻이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

유럽연합(EU)은 올해(2026년)부터 자가주거비를 물가지수(HICP)에 반영하기 시작했다. 오랜 논의 끝에 내린 결정이다. 한국도 언젠가 이 논의를 정식으로 시작해야 할 시점이 올 수 있다.




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기