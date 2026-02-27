르세라핌 '퍼펙트 나이트', 日 레코드협회 '더블 플래티넘' 인증

르세라핌. 쏘스뮤직 제공

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 일본 내 스트리밍 기록을 추가했다고 쏘스뮤직이 27일 밝혔다.

일본레코드협회에 따르면 르세라핌의 첫 영어 디지털 싱글 '퍼펙트 나이트 (Perfect Night)'는 1월 누적 재생수 2억회를 넘겨 스트리밍 부문 '더블 플래티넘' 인증을 획득했다. '안티프래자일(ANTIFRAGILE)' 이후 팀 통산 두 번째 기록이다.

일본레코드협회는 누적 재생수에 따라 골드(5000만회 이상), 플래티넘(1억회 이상), 다이아몬드(5억회 이상) 인증을 매월 부여한다.

'퍼펙트 나이트'는 마음이 맞는 동료와 함께라면 완벽하지 않은 하루도 즐거울 수 있다는 메시지를 담았다. 허윤진이 작사에 참여했다. 이 곡은 2025년 써클차트 '글로벌 K-팝 차트' 등에서 상위권을 기록하며 인기를 유지했다.

르세라핌은 일본레코드협회 스트리밍 부문에서 총 5개의 억대 스트리밍 곡을 보유하고 있다. '안티프래자일'과 '퍼펙트 나이트'가 2억회, '피어리스(FEARLESS)', '언포기븐(UNFORGIVEN)', '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내'가 1억회를 돌파했다.





한편 르세라핌 멤버 김채원은 MBC '1등들'에 패널로 출연 중이며, 사쿠라와 카즈하는 오디션 프로그램 '월드 스카우트: 더 파이널 피스 (WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE)'에 참여한다. 카즈하, 허윤진, 홍은채는 최근 뉴욕과 밀라노 패션위크의 주요 브랜드 쇼에 참석했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

