국내 전문여행사 ‘투어트리’, 3·1절 맞이 독도 여행 상품 특가 방송 진행

국내 여행 전문여행사 '투어트리'가 다가오는 삼일절을 맞아 우리 땅 독도의 소중함을 되새기고 애국심을 고취할 수 있는 '울릉도/독도 여행 특별 기획전'을 네이버 쇼핑 라이브와 공영쇼핑을 통해 선보인다고 밝혔다.

투어트리는 기상 악화로 인한 결항 걱정 없이 안전하게 울릉도로 이동할 수 있는 유일한 대형 선박 '울릉크루즈'의 지정 공식 판매 여행사다. 울릉크루즈는 1,170명의 승객을 수용할 수 있는 초대형 크루즈 선박으로, 관광객들에게 가장 편안하고 안정적인 울릉도 여행을 제공하는 핵심 교통수단으로 꼽힌다.

투어트리 측은 "이번 삼일절 특집 상품은 대한민국 국민으로서 우리 영토인 독도를 직접 방문하여 국민 주권을 영위하고, 그 역사적 의미를 되새기고자 기획되었다"고 설명했다.

이번 특집 상품은 고객의 니즈에 맞춰 두 가지 채널에서 풍성한 혜택과 함께 판매된다.

먼저, 네이버 스토어에서는 스페셜딜과 함께 삼일절 당일 오전 11시에 진행되는 '네이버 쇼핑 라이브 방송'을 통해 울릉도/독도 2박 3일 및 3박 4일 상품을 판매한다. 특히 오전 11시 네이버 쇼핑 라이브 방송 중 상품을 구매하는 고객에게는 5% 할인 쿠폰이 즉시 지급되며, 결제 금액의 1%가 포인트로 적립되는 특별 프로모션이 제공된다.

또한, 공영쇼핑을 통해서는 여행하기 가장 좋은 최적기인 4월부터 6월까지의 좌석을 미리 확보하여 '울릉도/독도 3박 4일 노옵션 패키지'를 선보인다. 추가 비용 부담을 없앤 완벽한 노옵션 일정으로 구성되었으며, 499,000원이라는 합리적인 특가로 방송될 예정이라 봄철 울릉도 여행을 계획 중인 가족 단위 여행객들의 큰 호응이 기대된다.

투어트리 관계자는 "울릉크루즈 지정 공식 판매사로서 고객들에게 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 울릉도·독도 여행을 제공할 수 있어 기쁘다"며, "의미 깊은 삼일절을 맞아 많은 국민들이 우리 땅 독도에서 벅찬 감동을 느끼고 돌아오시기를 바란다"고 전했다.





이번 투어트리의 삼일절 특집 울릉도/독도 크루즈 여행 상품에 대한 자세한 사항은 투어트리 네이버 스마트스토어 및 공영쇼핑 방송을 통해 확인할 수 있다.





lshb01@asiae.co.kr

