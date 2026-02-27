진주시, 우주항공국가산단 연계 기업 유치 전략 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KAI 회전익비행센터·AAV 실증 인프라 활용 확대

위성 특화지구 지정 대비 우주서비스 산업 육성

소부장 경쟁력 강화·글로벌 기업 발굴 추진

경남 진주시는 지난 26일 시청 5층 상황실에서 '2026년 제1회 진주시 투자유치위원회'를 개최하고, 우주항공을 중심으로 한 전략산업 육성과 투자유치 활성화를 위한 '2026년 진주시 투자유치 기본계획'을 심의·확정했다.

이번에 확정된 2026년 투자유치 기본계획은 '경남우주항공국가산업단지'와 연계해 실질적인 투자 성과를 창출하는 데 중점을 두고 수립됐다. 우주항공·뿌리·세라믹 등 지역의 전략산업을 중심으로 기업 유치와 산업 생태계 고도화를 추진하는 것을 목표로 한다.

이 계획에 따르면, 진주시는 2026년 연간 투자유치 목표액을 1200억원으로 정하고 ▲경남우주항공국가산업단지 내 우주항공 및 연관 산업 기업 집중 유치 ▲KAI 회전익 비행센터 및 미래 항공기체(AAV) 실증 인프라 활용 확대 ▲위성 특화지구 지정에 따른 위성·우주 서비스 산업 육성 ▲소재·부품·장비(소부장) 산업 경쟁력 강화 및 글로벌 기업 발굴 ▲투자유치 홍보·마케팅과 기업 간(B2B) 네트워크 강화 ▲국내·외 투자기업을 대상으로 한 맞춤형 인센티브 및 행정 지원 확대 등을 주요 추진 과제로 확정했다.

시는 국내외 경기의 불확실성과 기업 투자 심리 위축, 수도권 집중 현상 등 어려운 여건 속에서도 우주항공산업을 중심으로 하는 차별화한 산업 인프라 구축과 체계적인 행정 지원을 바탕으로 전략적인 투자유치 활동을 추진할 방침이다. 아울러 산학연관 협력을 강화해 기업의 성장 단계별 맞춤 지원과 지역 산업의 동반성장 기반을 마련할 계획이다.

진주시 관계자는 "올해 하반기 2차 준공을 앞둔 경남우주항공국가산업단지는 진주시가 미래 산업 구조로 전환하는 데 있어 중요한 기반이 될 것"이라며 "2026년 투자유치 기본계획을 차질 없이 추진해 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 이를 통해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

한편, 시는 우주항공산업을 중심으로 한 미래 성장동력 확보를 위해 지난 1월 1일 투자유치 전담 부서인 '투자유치와'를 신설하여 투자정책 수립부터 기업 유치, 산업단지 조성 및 입주기업 지원에 이르기까지 전 과정을 전담하며 전략산업 중심의 체계적인 투자 기반을 구축해 나가고 있다.





앞으로도 전략산업 중심의 적극적인 투자유치를 통해 우주항공 거점도시로서의 기반을 더욱 공고히 다져 나갈 계획이다.





