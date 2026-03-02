본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

여야 정쟁에 발묶인 '노후청사 특별법'…연내 법안 통과까지 진통 예상

이지은기자

입력2026.03.02 07:00

시계아이콘01분 47초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

국토부 장관 직권으로 지구 지정
인허가 절차 일괄 처리 추진
서울시 "협의 아닌 동의 구해야"
주민 반발·여야 정쟁 과제 산적

노후 공공청사 등 방치된 공공재산을 복합개발해 도심 내 주택공급을 늘리기 위해 정부와 여당이 추진하고 있는 특별법이 국회 문턱을 넘지 못하고 있다. 각종 부동산 법안을 처리하는 과정에서 여야 간 입장차가 첨예해지면서 국회 상임위 차원의 논의가 원활치 않은 처지다.


노후 청사 복합개발은 과거 문재인 정부 때 도입한 방식으로 이후 윤석열 정부에서도 대대적인 추진의사를 내비쳤으나 지자체 반발, 저조한 민간참여로 실제 구현된 사업은 지극히 드물다. 원활한 사업추진을 위해 국토교통부 장관에게 상당한 권한을 주는 쪽으로 법안을 준비했는데 통과하기까지 진통이 예상된다.

여야 정쟁에 발묶인 '노후청사 특별법'…연내 법안 통과까지 진통 예상
AD

2일 국회 국토교통위원회와 국토부 취재내용을 종합하면, 박상혁 더불어민주당 의원이 지난해 12월 대표 발의한 '도심 내 주택공급을 위한 노후 공공청사 등 복합개발 특별법'은 현재 국회 국토위 법안심사소위에 계류 중이다. 지난달 10일 국토위 전체회의에서 소위로 회부됐으나 이후 소위가 열리지 않으면서 심사에 착수하지 못했다.


이 법은 노후 청사나 유휴 국·공유지에 국토부 장관이 직권 개발을 추진할 수 있는 근거를 담고 있다. 장관이 복합개발지구를 직접 지정하는 것은 물론 사업계획을 승인하면 도시관리계획 변경과 개발행위 허가, 건축허가 등 각종 인허가도 별도 절차 없이 일괄 처리할 수 있다. 지자체의 비협조에도 개발을 추진할 수 있는 근거가 마련된다. 개발지구 지정 또는 사업계획 승인 시 관할 지자체와 협의를 하도록 규정은 했지만 30일 안에 의견을 제출하지 않을 경우 이견이 없는 것으로 간주한다는 규정이 있다.


여야 간 부동산 관련 입법 처리를 둘러싼 정쟁이 격화되면서 정작 법안 심사는 속도를 내지 못하고 있다. 당초 지난주 열리기로 했던 소위는 국민의힘이 상임위 일정을 전면 보이콧하기로 하면서 함께 취소된 것으로 알려졌다. 야당은 지난달 전체회의에서 부동산거래신고법과 도시정비법 개정안이 여당 주도로 처리된 데 대해 "입법 독주"라고 반발하고 있다.


부동산거래신고법은 국토부 장관이 토지거래허가구역을 지정할 수 있는 권한을 확대하는 내용이며 도정법은 공공재건축 용적률을 완화하는 내용을 담고 있다. 야당에서는 정부가 앞서 서울과 인접 지역을 광범위하게 토허구역으로 지정한 데 이어 추가로 확대하는 데 대해 반발하고 있다. 용적률 완화의 경우 공공부문 외 민간부문에서도 추진해야 한다고 주장하고 있다. 이에 대한 여당 입장도 강경하다.


노후 청사 복합개발은 과거 문재인 정부 때 도입된 개념이다. 다만 주민·지자체 반발로 제대로 추진하지 못했다. 2017년 발표된 사업지 42곳 가운데 사업을 마친 곳은 3곳에 불과하다. 윤석열 정부 시기인 2024년 7월 '역동경제 로드맵'에서도 2035년까지 5만가구 공급을 목표로 추진했으나 지지부진했다. 기존 복합개발은 별도 법이 아닌 공공주택 특별법에 근거해 추진됐다. 이에 여당과 정부는 노후 청사에 대한 복합개발을 의무적으로 검토해 사업계획을 짜고, 중앙 정부가 직접 사업 인허가 권한을 갖도록 따로 특별법을 만들기로 한 것이다.


법이 마련된다고 해도 주민이나 지자체 반발을 설득할 수 있을지는 미지수다. 이번 특별법을 전제로 사업 대상지로 꼽힌 강남구청의 경우 인근 주민들은 교통 혼잡 등을 이유로 반발하고 있다. 청사 소유기관이 과도한 개발이익을 요구해 좌초된 사업도 있다. 이번 특별법과 관련해서도 서울시는 "공유재산을 소유한 지자체가 복합개발사업을 반대할 경우 형식적 협의절차만 진행될 우려가 있다"며 '협의'가 아닌 '동의' 절차를 거치는 식으로 법조문을 고쳐야 한다는 입장을 냈다.


지금 뜨는 뉴스

AD

국토부는 법이 마련돼 사업을 추진하면 지자체와 충분히 협의하기로 했다. 국토부 관계자는 "실무 차원에서 보면 그간 지자체 의사를 배제하고 사업을 추진한 사례가 없다"며 "공공주택 특별법에도 국토부 장관의 승인을 받도록 돼 있지만 지자체와 협의를 거치듯, 지자체가 일정 기간 내 의견을 제출하지 않았다고 협의한 것으로 간주하지 않는다"고 말했다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기