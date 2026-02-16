트럼프 "가자 재건 자금 50억달러 확보"

19일 과도기 통치기구 평화위 첫 회의서

국제안정화군 계획 등 발표

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신이 중재한 이스라엘과 하마스 간의 가자지구 평화 계획 실행에 속도를 내는 모습이다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 가자지구 평화위원회에 참여하는 국가들이 인도적 지원과 재건을 위해 50억달러(약 7조2000억원)가 넘는 금액을 지원하기로 약속했다고 밝혔다. 참여국들이 가자지구 안보와 평화를 유지할 국제안정화군(ISF)과 현지 경찰에 수천 명의 인력을 제공하기로 했다고 덧붙였다. 이런 내용은 오는 19일 워싱턴DC에서 열리는 평화위 첫 회의에서 발표될 예정이라고 트럼프 대통령은 설명했다.

평화위 운영과 ISF 창설은 트럼프 대통령이 제시하고 이스라엘과 하마스가 지난해 10월에 합의하면서 2년간의 전쟁을 끝낸 가자지구 평화 구상의 2단계에 해당한다. 평화위는 가자지구 재건까지 일상적 공공 서비스와 행정을 맡는 기술관료 중심의 실무기구인 가자행정국가위원회(NCAG)를 감독하며 사실상 과도기 통치를 담당할 최고 의사결정 기구다. 지난 1월 출범한 평화위는 트럼프 대통령이 의장을 맡아 이끌며, 20여개국이 참여하고 있다.

연합뉴스

AD

하지만 트럼프 대통령이 평화위의 역할을 가자지구를 넘어 다른 지역의 국제 분쟁까지 확대하며 유엔의 지위를 흔들려고 할 수 있다는 우려로 인해 주요 우방들이 회의적인 눈길을 보내고 있다. 현재 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드 등 서방 국가 다수가 불참 또는 부정적 의사를 밝혔으며, 한국은 참여를 검토 중이다. 사우디아라비아·아랍에미리트(UAE)·카타르·이집트·요르단·바레인·터키·이스라엘·파키스탄·카자흐스탄·인도네시아·베트남·몽골·우즈베키스탄·아르헨티나·파라과이·헝가리·불가리아·알바니아·아르메니아·아제르바이잔·코소보 등은 참여 의사를 밝힌 상태다.

아직 어느 국가도 공여 계획을 공식 발표하지 않은 가운데 아랍에미리트(UAE)와 미국이 각각 10억달러 이상을 평화위에 지원하기로 했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다. 트럼프 대통령이 밝힌 50억달러는 가자지구 재건에 부족한 금액이다.

세계은행, 유럽연합(EU), 유엔은 지난해 2월에 함께 발표한 보고서에서 가자지구의 완전한 회복과 재건에는 500억달러 이상이 필요하다고 추산한 바 있다.





AD

트럼프 대통령은 이번 평화위 첫 회의에서 ISF 참여국과 병력 규모 등도 발표할 것으로 예상된다. ISF는 가자지구에 안보·치안 공백이 발생하지 않도록 현지 경찰을 훈련·지원하고, 국경 지대의 안전을 확보하는 역할을 하는 다국적군이다. 하지만 ISF 배치나 평화위의 실질적인 운영을 위해 선행돼야 하는 하마스의 무장해제가 이뤄지지 않아 트럼프 대통령의 바람대로 평화 구상 2단계 이행이 순조롭게 진행될지는 알 수 없다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>