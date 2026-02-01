스피드스케이팅 이나현, 주종목 500m에서 10위…김민선 14위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여자 스피드스케이팅의 이나현과 김민선이 주종목인 500m에서 각각 10위, 14위에 올랐다.

이나현은 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 500ｍ에서 37초86의 기록으로 10위에 이름을 올렸다.

이나현이 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 500ｍ에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

13조 인코스에서 카야 지오메크-노갈(폴란드)와 함께 달린 이나현은 첫 100ｍ 구간을 전체 8위의 기록인 10초47에 통과했다. 함께 경기한 지오메크-노갈보다 0.20초 늦었다. 이나현은 이후 충분히 속도를 끌어올리지 못 했고 노갈과 격차가 벌어지며 경기를 마쳤다.

김민선은 앞서 10조 인코스에서 세레나 페르게리(이탈리아)와 함께 경기를 했다. 김민선은 100ｍ 구간을 전체 21위 기록인 10초61로 통과했다. 함께 뛴 페르게리보다 0.08초 늦었다. 김민선은 남은 400m 구간에서 순위를 끌어올렸으나 페르게리와의 격차를 좁히지 못하며 경기를 마무리했다.





금메달은 500ｍ 세계 기록(36초09)을 보유한 펨케 콕(네덜란드)이 차지했다. 콕은 36초49의 기록으로 올림픽 신기록을 작성했다. 은메달은 콕의 동료 유타 레이르담(네덜란드·37초15)이 가져갔다. 앞서 1000m에서는 레이르담이 금메달, 콕이 은메달이었다. 500m 동메달은 일본의 다카기 미호(37초27)가 차지했다. 1000m에서도 동메달을 가져갔던 다카기는 개인 통산 9번째 올림픽 메달을 수확했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

