우리 집 고양이가 설 연휴 화재 원인? …인덕션 주의하세요

소방청, 설 연휴 기간 화재 사고 분석

반려동물이 인덕션 작동시킬 위험도

장기간 집을 비우는 일이 많은 설 연휴에는 화재 사고를 주의해야 한다. 특히 고양이 등 반려동물을 두고 집을 비울 때는 전기제품 전원을 차단해야 한다.

15일 소방청은 최근 5년(2021~2025년)간 설 연휴 기간 화재 사고 자료를 분석한 결과, 하루 평균 117건의 화재가 발생했다고 밝혔다. 주거시설에서 발생한 화재가 전체 사고의 31.1%로, 연휴 기간 벌어진 화재 3건 중 1건은 집에서 발생한 셈이다.

주요 화재 원인은 '부주의'였다. 이 가운데 불씨, 불원, 화원 방치로 인한 화재가 가장 잦았다.

고양이가 인덕션 전원을 밟아 화재로 이어질 위험이 있다. 대전 북부소방서

소방청은 전을 부칠 때 면적이 너무 큰 불판을 사용하지 말고, 조리 중에는 자리를 비우지 말아야 한다며 권고했다. 또 부엌에서 자리를 뜰 때는 반드시 가스 밸브를 잠가야 하며, 조리 중 부탄 캔은 화기 주변에 두지 말아야 한다.

만일 식용유를 이용해 조리하던 중 화재가 발생하면, 물이 아닌 소화기로 불을 꺼야 한다. 화재가 발생하면 즉시 신고하고, 승강기가 아닌 계단을 이용해 대피해야 한다.

반려동물을 집에 두고 외출할 때는 전기제품 전원을 확실히 차단해야 한다. 고양이가 발바닥 터치형 인덕션의 패드를 누르면 전원이 켜질 수 있기 때문이다. 인덕션을 사용하지 않을 때는 메인 전원을 차단하거나, 인덕션에 안전 덮개를 덮어야 한다.

실제 고양이로 인해 화재가 발생한 사례도 있다. 지난해 5월 인천 한 빌라에서는 고양이가 인덕션 전원을 작동시키고 지나가면서 키친타월에 불이 붙는 사고가 발생, 50대 거주자가 화상을 입은 바 있다. 2024년 12월 부산 한 오피스텔에서도 고양이가 인덕션을 켜 화재로 이어지기도 했다.





소방청 통계에 따르면 2020년부터 2022년까지 국내에서 반려동물로 인해 발생한 화재는 387건이며, 재산 피해액은 7억9000만~14억원 사이로 집계됐다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

