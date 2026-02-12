상주시, 설 연휴에도 안심하고 진료받으세요

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명절 연휴 종합의료대책 추진

보건소 신속대응반 운영

의료공백 최소화 할 예정

경북 상주시보건소는 설 명절 연휴인 2월 14일부터 18일까지 귀성객과 시민의 의료이용 불편을 최소화하기 위해 종합 의료대책을 추진한다. 지역 의료자원과의 협력체계를 유지하고 비상 대응체계를 가동해 안정적인 의료서비스 제공에 만전을 기할 예정이다.

연휴 중 상주적십자병원과 상주성모병원은 24시간 응급실을 운영하고, 관내 병·의원 57개소와 약국 43개소(심야약국 3개소)가 참여해 의료 접근성을 높인다. 또한 보건소는 연휴 기간 응급진료 상황실을 운영하고, 설날 당일인 2월 17일에는 보건소 진료를 실시해 의료공백을 최소화할 예정이다.

상주시청 전경사진/김이환 기자

설 연휴 문 여는 병·의원·약국은 안내문 및 보건복지부 콜센터(129), 보건소·중앙응급의료센터 홈페이지, 응급 똑똑 앱을 통해 확인할 수 있으며 온·오프라인 홍보를 통해 시민들에게 의료정보를 안내할 계획이다.

아울러 다수 사상자 사고에 대비해 보건소 신속대응반을 운영하고, 비상 방역체계를 가동해 연휴 기간 중 응급상황과 감염병 발생에 선제적으로 대응해 나갈 방침이다.





이건희 보건소장은 "설 명절 연휴에도 시민과 귀성객이 안심하고 의료서비스를 이용할 수 있도록 응급진료체계와 방역 대응에 만전을 기하겠다"며 "응급상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 의료기관과의 협력체계를 강화하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

