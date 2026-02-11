'라면에 김치' 국룰 조합, 피해야 하나…최소한 이렇게 먹어야

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

라면+김치 나트륨2135㎎…WHO 기준 초과

"국물 섭취 줄이고 채소 곁들여 먹어야"

라면에 김치를 곁들여 먹을 경우 나트륨 섭취량이 세계보건기구(WHO)가 권고하는 하루 기준치를 웃도는 것으로 나타났다. 특히 라면 국물과 가공식품 위주의 편의점 식사는 나트륨 과잉 섭취로 이어질 가능성이 높아 국물을 남기는 등 섭취 방법에 주의가 필요하다는 지적이다.

기사 이해를 돕기 위한 라면 이미지. 픽사베이

AD

10일 식품의약품안전처 산하 식생활안전관리원에 따르면 라면에 김치를 함께 먹을 경우 나트륨 섭취량은 2135㎎으로 집계됐다. 이는 WHO가 권고하는 성인 하루 나트륨 섭취 기준인 2000㎎을 웃도는 수치다.

반면 김치를 칼국수와 함께 먹었을 때 나트륨 섭취량은 1282.2㎎, 카레와 함께 섭취한 경우는 1343㎎으로 라면 조합보다 약 800㎎가량 낮았다.

라면은 국물 자체에 나트륨이 많이 포함돼 있어 김치와 함께 먹을 경우 하루 권고량을 쉽게 초과하게 된다. 라면을 섭취할 때는 국물을 남기거나 상대적으로 나트륨 함량이 낮은 메뉴를 선택하는 것이 바람직하다.

의료계는 짜게 먹는 식습관이 단순한 미각 문제가 아니라 각종 만성질환의 위험 요인이라고 지적한다. 과도한 나트륨 섭취는 고혈압을 유발하고 장기적으로는 뇌혈관질환과 심장질환, 만성 신장질환 발생 위험을 높일 수 있다.

특히 편의점 식사는 라면과 즉석밥, 가공식품 위주로 구성되는 경우가 많아 나트륨 섭취가 과도해지기 쉽다. 김치와 햄, 소시지 등 짠맛이 강한 반찬을 함께 먹을 경우 나트륨 섭취 위험은 더욱 커진다.

짠 음식을 장기간 섭취하면 위 점막이 손상돼 위축성 위염으로 이어질 수 있으며 위암 발생 위험을 높이는 요인으로 작용한다. 실제로 일본에서 약 4만명을 11년간 추적 조사한 연구에서는 나트륨 섭취가 많은 사람이 그렇지 않은 사람보다 위암 발생률이 약 2배 높은 것으로 나타났다.

또 나트륨은 혈압을 높여 뇌졸중과 심근경색 등 심뇌혈관질환 위험을 키우고 소변으로 칼슘 배출을 늘려 골다공증 위험을 높일 수 있다. 신장에 부담을 줘 요로결석 발생 위험도 커질 수 있다는 지적이다.





AD

의료계 관계자는 "짠 음식에 익숙해질수록 미각이 둔해지고 더 강한 짠맛을 찾게 되는 악순환이 반복된다"며 "가능하면 국물 섭취를 줄이고 상대적으로 나트륨 함량이 낮은 메뉴와 채소 반찬을 함께 선택하는 것이 건강 관리에 도움이 된다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>