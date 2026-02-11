"트럼프 두고 말다툼하다"…美서 아버지가 딸 총격 살해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총기 소유 문제 놓고 격한 언쟁

한 영국인 여성이 미국에 있는 아버지의 집을 방문했다가 총에 맞아 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌다. 사건 당일, 여성은 아버지와 도널드 트럼프 미국 대통령을 두고 말다툼을 벌였던 것으로 전해졌다.

10일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 지난해 1월 10일 영국인 루시 해리슨(23)은 미국 텍사스주 댈러스 인근 프로스퍼에 있는 아버지 크리스 해리슨의 집에서 가슴에 총상을 입고 사망했다.

이날 열린 검시재판에선 사망 당일 아침, 해리슨 부녀가 트럼프 대통령과 총기 소유 문제를 두고 격한 언쟁을 벌였다는 증언이 나왔다. 당시 루시와 함께 텍사스를 방문했던 남자친구 샘 리플러는 말다툼 과정에서 루시가 성폭력 피해 상황을 가정한 질문을 아버지에게 던졌다고 증언했다. 이에 크리스는 "함께 사는 다른 두 딸이 있으니 크게 신경 쓰지 않을 것"이라고 말해 루시가 큰 상처를 받았다고 한다.

살해된 루시 해리슨. 영국 체셔 경찰청

또 리플러의 증언에 따르면 이들이 공항으로 출발하기 약 30분 전, 크리스는 딸의 손을 잡고 1층 침실로 이동했다. 약 15초 뒤 총성이 울렸고, 이어 비명도 함께 들렸다. 방으로 달려가 보니 루시는 욕실 입구 바닥에 쓰러져있었으며, 크리스는 횡설수설하며 소리를 지르고 있었다. 크리스는 법원에 제출한 진술서에서 딸과 총기 범죄 관련 뉴스를 보던 중 총을 보여주려고 침실로 갔고, 글록 9㎜ 반자동 권총을 들어 올리는 순간 발포가 일어났다고 밝혔다. 그는 방아쇠를 당겼는지는 잘 기억나지 않는다고 주장했다.

해리슨은 해당 총기를 몇 년 전 가족의 안전을 위해 구입했으며, 이전에 딸과 총기 문제를 논의한 적은 없다고 덧붙였다. 또 과거 알코올 중독 치료를 받은 이력이 있으며, 사건 당일 딸의 출국을 앞두고 감정적으로 불안한 상태에서 약 500㎖의 와인을 마셨다고 인정했다.

루시의 어머니 제인 코츠는 딸에 대해 "삶의 에너지가 넘치는 사람이었다"며 "사람을 아끼고, 자신이 중요하게 여기는 문제에 대해 열정적이었으며 그런 주제에 관해 토론하는 것을 좋아했다"고 말했다.





한편 검시관은 11일 최종 결론을 내릴 예정이다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

