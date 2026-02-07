피겨 신지아 올림픽 무대 데뷔 "생각보다 긴장하지 않았다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

단체전 여자싱글 쇼트 출전

합계 68.80점 '4위' 기록

피겨스케이팅의 신지아가 올림픽 데뷔 무대에서 무결점 연기를 선보였다.

신지아는 6일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 피겨 단체전에 출전해 첫 올림픽 무대를 경험했다.

피겨스케이팅 한국대표팀 신지아가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 개막일인 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 단체전 여자 싱글 쇼트프로그램 경기에 출전해 연기를 펼치고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

피겨 단체전은 남녀 싱글과 페어, 아이스댄스 등 4개 세부 종목의 성적을 합산해 출전국 순위를 결정한다. 종목별 순위에 따라 포인트를 10점부터 1점까지 차등 지급한 뒤 각 세부 종목 총점을 합해 상위 5개 국가가 프리스케이팅에 진출, 메달의 주인공을 가린다.

신지아는 이날 여자 싱글 쇼트 프로그램 경기에 출전해 기술점수(TES) 37.93점, 예술점수(PCS) 30.87점, 합계 68.80점을 받아 10명의 출전 선수 중 4위에 올랐다. 신지아는 7점을 획득했다. 앞서 열린 아이스 댄스 리듬댄스 부문에서는 임해나-권예 조가 7위에 올라 4포인트를 얻었다. 한국은 페어 종목에는 출전팀이 없어 점수를 얻지 못했다. 한국은 중간 합계 11점으로 10개 출전국 중 7위를 기록했다. 프리 진출 마지노선인 5위 캐나다(19포인트)와는 8포인트 차로 프리 진출이 쉽지 않은 상황이다. 한국은 8일 같은 장소에서 열리는 남자 싱글 쇼트 프로그램에 차준환이 출전할 예정이다.

신지아는 네 번째로 쇼트프로그램 경기에 나서 쇼팽의 '녹턴'에 맞춰 우아한 연기를 선보였다. 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프부터 더블 악셀, 플라잉 카멜 스핀, 트리플 플 등 점프 과제 등을 실수 없이 처리했고, 연기를 마친 뒤 주먹을 불끈 쥐며 만족한 듯한 모습을 보였다.

여자 싱글 1위는 이번 대회를 끝으로 은퇴를 예고한 일본의 사카모토 가오리(78.88점)가 차지했고, 2위는 은퇴를 선언했다가 복귀한 미국의 알리사 리우(74.90점), 3위는 이탈리아의 라라 나키 구트만(71.62점)이 올랐다.

신지아는 연기를 마친 뒤 취재진과의 인터뷰에서 크게 긴장하지 않았다고 밝혔다. 신지아는 "솔직히 많이 긴장할까 걱정했는데 무대에 오르니 생각보다 엄청나게 긴장되지는 않아서 저도 의외라는 생각을 했다"며 "단체전에서 느꼈던 감을 잊지 않고 개인전까지 잘 마무리했으면 좋겠다"라고 말했다.





한국이 단체전 프리 진출에 실패할 경우 신지아는 열흘 이상 휴식을 취한 뒤 개인전 경기에 출전한다. 선배 이해인과 함께 오는 18일 쇼트 프로그램, 20일 프리 프로그램 경기에 나선다.





