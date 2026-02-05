한국, 밀라노 동계올림픽 개회식 22번째 입장…기수는 차준환·박지우

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7일(한국시간) 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개회식에서 우리나라가 92개국 참가국 중 22번째로 입장한다.

대회 조직위원회가 5일 발표한 개회식 입장 순서에 따르면 대한민국 선수단은 7일 오전 4시부터 열리는 대회 개회식에서 92개 국가올림픽위원회(NOC) 중 22번째로 이탈리아 밀라노의 산시로 스타디움에 들어선다. 개회식 입장 순서는 개최국인 이탈리아 알파벳 순서를 기준으로 정해졌다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기수로 나서는 스피드스케이팅 박지우가 지난달 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 출국하기 전 기념촬영을 위해 태극기를 들고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

이탈리아어로 우리나라 정식 명칭은 'Repubblica di Corea'인데, 입장 순서에서는 'Corea'가 기준이 된 것으로 보인다. 우리나라는 콜롬비아(Colombia)와 크로아티아(Croazia) 사이에 배치됐다.

고대 올림픽 발상지 그리스 선수단이 전통에 따라 가장 먼저 입장하며, 개최국 이탈리아 선수단은 마지막 92번째로 입장한다.





기수는 피겨스케이팅 차준환과 스피드스케이팅 박지우가 나선다.





