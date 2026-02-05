골드앤에스, 기업가치 제고 위한 밸류업 프로그램 발표…"유망 M&A 강력 추진 나서"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종합 어학 플랫폼 기업 골드앤에스는 5일 중장기적으로 기업가치를 제고하고 주주환원을 극대화하기 위한 내용의 밸류업 프로그램을 발표했다.

골드앤에스는 2026년부터 2028년까지 교육사업 역량에 집중하고 인공지능(AI) 교육 관련 유망 기업과의 인수·합병(M&A)을 적극 추진해 지속가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다.

기업가치 상승을 위한 전략으로 ▲재무 전략(Financial Strategy) ▲마케팅 전략(Marketing Strategy) ▲연구개발 전략(R&D Strategy) 3대 축을 제시했다. 재무 전략 부문에서는 핵심 사업 역량 집중과 유망 투자회사 발굴로 성장성을 강화하고 지배구조 개선 및 내부통제 투명성 제고를 추진한다.

마케팅 전략 부문에서는 AI 기반 학습 제품군의 '프리미엄 라인업' 구축과 고객 맞춤형 온라인 플랫폼 고도화를 통한 매출 성장을 추진한다. TV·유튜브·라디오·인터넷 등 통합 미디어를 활용한 브랜드 강화와 온·오프라인 스타 강사 발굴 및 체계적 육성으로 경쟁력을 높일 계획이다.

연구개발 전략으로는 AI 기반 외국어 교육 솔루션 'XAI' 개발과 어학사업 트렌드에 부합하는 신상품 개발에 나선다. 언어 확장 및 동종·연계 사업 신상품 개발, 해외 유학 사업 및 글로벌 교육 신상품 개발, 생애주기 맞춤 외국어학습서비스 개발 등을 진행한다.

또한 회사는 주주소통 강화를 위해 주주총회 시 각 영역별 최고책임자(C-Level) 대면미팅, 투자자 컨퍼런스콜 운영, 주기적 언론미팅 등 투자자 관계·홍보(IR·PR) 활동을 강화한다. 플랫폼 내 재무실적 발표와 2027년 상반기 기업가치제고 이행 상황 공시 등도 계획하고 있다.





신승호 골드앤에스 대표이사는 "교육사업 역량 강화와 함께 AI 교육 분야 유망 기업과의 M&A를 강력히 추진해 지속가능한 성장을 이뤄내겠다"며 "중장기 성장 전략과 주주환원 정책을 통해 기업가치를 제고하고 주주 신뢰를 회복해 나가겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

