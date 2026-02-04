美 대표팀 선수들 뜻밖 횡재…메달 없어도 2억9000만원 포상금

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 참가하는 미국 대표팀 선수들이 메달 획득 여부와 상관없이 1인당 20만달러(약 2억9000만원)를 포상금으로 받는다.

으레 올림픽이 열리면 각국 정부는 막대한 포상금을 내걸고 자국 선수단 독려에 나선다. 미국은 원래 포상금을 별도로 지급하지 않는다. 이번에도 미 연방정부는 포상금을 지급하지 않는다.

하지만 로스 스티븐스라는 미국 경제계 거물이 최근 미국올림픽위원회에 1억달러를 기부하면서 미 대표팀 선수들이 뜻밖의 횡재를 얻었다. 월스트리트저널에 따르면 스티븐스는 1억달러를 기부하며 선수들의 재정적 안정성을 위해 쓰고 싶다고 밝혔다.

스티븐스의 기부금은 일시불로 지급되지 않는다. 절반은 올림픽 출전 후 20년이 지나거나 만 45세가 되는 시점에 받고, 나머지 10만달러는 선수가 죽은 뒤 유족에게 지급된다.

뉴질랜드는 개인전(4명 이하 종목) 금메달에 포상금으로 1인당 5000뉴질랜드달러(약 430만원)를 지급한다.

폴란드는 특이하게 메달 포상금을 암호화폐로 지급할 예정이다. 금메달을 딴 선수는 약 12만유로를 받을 것으로 보인다.

독일은 금메달 포상금 3만유로를 지급하고 소득세를 면제해주기로 했다.

이밖에 체코는 240만코루나, 캐나다는 2만캐나다달러의 금메달 포상금을 준비했다.





우리나라는 금메달 포상금 6720만원을 주며 메달을 획득한 남자 선수는 병역 특례 혜택을 받는다.





