본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[칩人]"HBM 초호황 시장균열 가속…하이닉스·삼성·마이크론 3강체제 될 것"

박준이기자

장보경기자

입력2026.02.04 11:32

시계아이콘02분 32초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

반도체·AI 전문가 경희권 연구위원 인터뷰
교체 주기, AI 붐 겹쳐 '메모리 초호황'
AI, 美 주도의 새 패권 장치로 부상
메모리·파운드리 구도 흔들…글로벌 질서 재편

인공지능(AI) 특수로 메모리 반도체 시장이 사상 최대 호황을 누리고 있지만, 그 이면에서는 SK하이닉스가 독주해온 고대역폭메모리(HBM) 시장의 균열이 가속화되고 있다는 진단이 나왔다. AI 수요 폭발이 오히려 후발 주자들에게 기회의 문을 넓혀주면서, 기술과 자본력을 갖춘 삼성전자와 마이크론의 맹추격으로 시장이 '3강 체제'로 급격히 재편될 것이라는 분석이다.


경희권 산업연구원 연구위원은 지난 2일 세종 국책연구단지에서 아시아경제와 진행한 인터뷰에서 메모리 시장 구조 변화가 불가피하다고 강조했다. 그는 "HBM은 SK하이닉스가 주도해 왔지만 이제는 수요가 공급능력을 넘는 국면"이라며 "올해가 지나며 HBM 시장은 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 3대 3대 3의 구도로 다변화될 가능성이 있다"고 내다봤다.


[칩人]"HBM 초호황 시장균열 가속…하이닉스·삼성·마이크론 3강체제 될 것" 경희권 산업연구원 연구위원이 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 세종=윤동주 기자
AD

그는 "AI 특수로 모든 D램 제품의 단가가 폭발적으로 상승하면서, 더 이상 캐파(생산능력)를 통한 단위당 비용 경쟁력이 크게 의미를 갖지 않게 됐다"며 "전통적인 단가 경쟁력은 작동하지 않고, 오히려 추격자들에게 유리한 시장이 됐다"고 이유를 설명했다. 특히 마이크론에 대해선 엘피다 인수 이후 다거점 연구시설과 미국 보조금 효과가 맞물리며 빠르게 존재감을 키우고 있다고 강조했다.


경 연구위원은 "삼성과 SK가 10㎚(1㎚=10억분의 1m)대 공정 경쟁을 이어가는 가운데, 마이크론이 9㎚대로 직행한다고 하니 '피 튀기는 싸움'이 되는 것"이라고 설명했다. 또 그는 GPU(그래픽처리장치) 단독 시장보다 ASIC(맞춤형 반도체) 가속기 시장의 성장에 주목했다. 그는 "2029년 ASIC 가속기 시장은 900억~1000억달러까지 추격할 것"이라며 "지금과 같은 규모의 시장이 3년 안에 하나 더 생긴다는 의미"라고 말했다. 이어 "엔비디아에 누가 물량을 얼마큼 공급했느냐가 아니라, HBM 표준이 고도화될수록 더 높은 대역폭·안정성을 누가 먼저 양산하느냐가 관건"이라고 덧붙였다.


경 연구위원은 장기적으로는 삼성전자에 상대적으로 유리한 구조가 형성될 수 있다고 봤다. HBM 세대가 고도화될수록 인터포저 등 패키징 영역에서 파운드리 공정의 중요성이 커지기 때문이다. 그는 "세대가 갈수록 파운드리 공정의 중요성이 커진다"며 "대규모 투자를 감당할 수 있는 생산·개발 체력을 갖춘 쪽이 유리해지는 구조"라고 말했다.


파운드리 시장 역시 수십 년간 이어져 온 대만 TSMC 중심의 단일 구도에서 벗어나 다변화 국면으로 전환할 것이라고 전망했다. 국제 정치 환경 변화와 AI 부상, 안보·주권 논리가 맞물리면서 삼성전자와 인텔 등 후발주자에게 기회가 열리고 있다는 진단이다. 그는 "TSMC가 성장할 수 있었던 호조건의 가장 근본적인 배경인 서방 지도부의 세계관과 국제 정치 전략, 관세·비관세 장벽을 통한 비용 구조가 모두 깨졌다"며 "AI 특수가 후발주자들의 문을 활짝 열어준 상황"이라고 말했다.


"AI는 패권 장치"…미국은 '실패해도 간다'

[칩人]"HBM 초호황 시장균열 가속…하이닉스·삼성·마이크론 3강체제 될 것" 경희권 산업연구원 연구위원이 아시아경제와 인터뷰를 마친후 포즈를 취하고 있다. 세종=윤동주 기자

그는 전 세계적인 AI 투자 붐의 배경에 미국 주도의 군사·지정학적 '억지력'이 깔려 있다고 봤다. 과거 핵무기 등장 이후 대규모 전쟁이 억제됐다는 이론처럼, AI 역시 국가 간 충돌 자체를 봉쇄하는 새로운 패권 장치로 인식되고 있다는 것이다. 그는 "미국은 AI 경쟁에서 뒤처질 경우 국가 역량이 제약될 수 있다는 위기의식을 갖고 있다"며 "이 때문에 비용이나 성과와 무관하게 투자를 지속해야 한다는 논리가 작동하고 있다"고 말했다.


이 같은 기조 아래 미국은 무인 전력과 위성 네트워크를 AI로 연결하는 이른바 '골든 돔 프로젝트'를 추진해왔으며, 최근의 AI 열풍 역시 2019년 에릭 슈밋 전 구글 공동창업자가 주도한 '국가 인공지능 전략 보고서'에서 제시된 로드맵의 연장선이라는 설명이다. 이 때문에 최근 잇따르는 AI 투자를 단순 기술 확산이 아니라 군사·지정학적 패권 경쟁을 뒷받침하는 국가 인프라 구축으로 봐야 한다고 강조했다. 그는 "안보와 패권 문제가 깔려 있는 만큼 미국 기업들은 자금 투입을 쉽게 멈추지 않을 것"이라고 말했다.


"韓 버틸 수 있나…美 공급망 편입해야"

그는 한국이 글로벌 공급망에서 과도한 주도권을 쥐고 있다는 인식이 확산되고 있다는 점을 우려했다. 미국의 관세 압박이나 통상 정책에 대해 "버틸 수 있다"는 시각이 있지만, 미국의 큰 프레임 안에선 실제로 한국이 AI 생태계를 주도하기보다 핵심 하드웨어 부품을 공급하는 역할에 가깝다는 설명이다.


경 연구위원은 "지금은 메모리 수요가 좋아 그 역할만으로도 충분한 수익을 내고 있지만, 이를 근거로 지나치게 강경한 입장을 취할 경우 중장기적으로는 불리해질 수 있다"고 말했다. 특히 마이크론이 미국 아이다호와 뉴욕에 건설 중인 신규 팹이 내년과 내후년부터 순차 가동에 들어갈 예정인 데다, 폭스콘·위스트론·페가트론 등 대만 주요 전자 제조업체들도 멕시코와 북미 지역에 생산 거점을 빠르게 구축하고 있다는 점을 언급했다. 즉 미국 중심의 '클로즈드 루프'(공급망 전략) 재편 속도가 예상보다 빠르다는 것이다.


그는 "한국 메모리의 몸값이 높아진 지금이야말로 시장에 적극적으로 나가야 할 골든타임"이라며 "지나치게 버티기보다는 여건이 되는 곳에는 빠르게 자리를 잡는 전략이 필요하다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 같은 맥락에서 그는 반도체 제조업 리쇼어링 역시 비용 경쟁이 아니라 전략 가치가 우선되는 영역으로 해석했다. 그는 "선단 공장 반도체 제조업을 비용 경쟁 때문에 아시아에 맡기는 흐름은 앞으로 약해질 것"이라며 "대만도, 한국도 '안보·주권' 프레임 속에서 어려워질 수 있다"고 조언했다. AI 특수로 협상력이 높아진 현 시점이 미국 중심으로 재편되는 반도체 공급망에 유리한 조건으로 편입할 수 있는 기회이며, 선단 공정이 안보·주권 프레임으로 이동할수록 한국과 대만 모두 불리해질 수 있다는 뜻이다.




세종=박준이, 장보경 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기