'사상 최대 경상흑자' 견인, 반도체 외 숨은 공신 있다?…올해 변수는[BOK포커스]

김유리기자

입력2026.02.04 06:05

수정2026.02.04 07:04

"한은 연간 전망 1150억달러도 상회 확실시"
내국인 해외투자 따른 배당·이자 구조적 확대
투자소득수지 흑자 300억달러 웃돌 전망
올해 반도체 관세 변수, 투자소득수지 방어 여부 주목

지난해 사상 최대 경상수지 흑자 달성이 사실상 확정됐다. 12월 성적 발표 전, 사상 최대 기록을 다시쓰기 위해 필요한 숫자를 단 33억달러 남기면서다. 기록 경신의 숨은 공신은 '돈을 낳는 돈'이다. 서학개미(해외 주식에 투자하는 개인)와 기업, 국민연금 등 내국인의 해외투자 확대에 따른 배당·이자 소득 증가가 구조적으로 늘며 경상흑자 확대에 기여하는 모습이다.


역대 최대 경상흑자, 33억달러 남았다…"한은 전망 1150억달러도 뛰어넘을 것"

지난해 사상 최대 경상수지 흑자 달성은 오는 6일 한국은행이 발표하는 2025년 12월 국제수지(잠정)를 통해 확인될 전망이다. 지난해 1~11월 누적 경상흑자는 이미 1018억2000만달러로, 12월 33만달러 이상이면 직전 연간 최대치(2015년 1051억2000만달러)를 넘어선다. 11월 한은이 경제전망을 통해 제시한 전망치 1150억달러 역시 달성이 확실시된다. 이를 위해 12월에 달성해야 할 숫자는 131억8000만달러다.


지난해 사상 최대 경상흑자를 이끈 건 반도체 수출 호조다. 상품을 사고팔아 내는 상품수지는 경상수지에서 가장 큰 비중을 차지한다. 상품수지 흑자는 지난해 1~11월 1070억2000만달러로 이미 1000억달러를 넘어섰다. 반도체 랠리가 상품수지의 큰 폭 흑자를 이끈 결과다. 지난해 통관 기준 반도체 수출은 전년에 이어 역대 최대 실적을 기록했다. 인공지능(AI) 수요 확대 영향에 직전 해보다 22.2% 증가한 1734억달러를 나타내며 우리나라 전체 수출의 24.4%를 차지했다. 이에 힘입은 지난해 수출액은 전년보다 3.8% 증가한 7097억달러로 기존 역대 최대이던 2024년 기록을 다시 썼다.


숨은 공신은 투자소득수지다. 내국인의 해외투자로 나오는 배당과 이자소득에서 외국인 국내투자 소득을 뺀 값으로 상품수지와 달리 '보이지 않는 소득'이다. 투자소득수지는 내국인 해외투자가 주식과 채권을 중심으로 증가하자 구조적으로 우상향하고 있다. 거주자의 해외 증권 투자는 지난해 1~11월 1294억달러로 전년 대비 79.2% 급증했다. 이에 같은 기간 투자소득수지 흑자는 294억680만달러까지 몸집을 키웠다. 12월을 포함한 연간으론 300억달러를 상회했을 것으로 보인다. 투자소득수지가 경상수지 흑자에서 차지하는 비중은 2025년 4.6%에서 지난해(1~11월) 28.9%로 늘었다.


올해 최대 변수 반도체…상품수지 변동성, 투자소득수지 방어 정도도 관건

올해 핵심 변수 역시 반도체다. AI 투자 확대에 따른 반도체 수출 호조가 경상수지 흑자를 견인하는 구조가 이어질 것이라는 분석이다. 다만 다시 불거진 관세 리스크 등 불확실성이 남아있는 상황이어서 상품수지 성적표는 위험 요인 전개 양상에 따라 갈릴 수 있다.


산업통상부에 따르면 지난달 통관 기준 수출은 658억5000만달러로 1월 중 처음으로 600달러를 웃돌았다. 이 가운데 반도체 수출은 205억달러로, 전년 동기 대비 103% 증가했다. 그러나 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령이 대미 전략적 투자 특별법 통과를 압박하며 꺼내든 25% 반도체 관세 등 통상 불확실성 재부각은 우려 요인이다. 미국 측과 우리 정부 당국자의 릴레이 면담이 이어지는 와중에도 성과가 없자 불안감은 커지고 있다.


상품수지가 통상환경 악화 등으로 변동성이 커질 때 경상수지의 약 30% 수준으로 몸집을 키운 투자소득수지가 얼마나 방어에 나설 수 있을지도 관건이다. 국민연금의 해외투자 비중 조절과 고환율 여파 등은 올해 해외증권투자 확대 흐름에 영향을 미칠 변수지만, 해외투자 누적에 따라 구조적으로 우상향하는 투자소득수지 확대 흐름엔 큰 변화가 없을 것이라는 전망이다. 한은은 올해 경상수지 흑자 규모가 지난해 사상 최대 수준을 다시 한번 웃돌 것으로 보고 있다. 한은이 제시한 올해 전망치는 1300억달러다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

