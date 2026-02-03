韓 관세 인상 위협하더니…트럼프 "印 관세 50→18%"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"印, 러산 원유 구매 중단하고 美서 수입"

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 인도에 대한 상호관세를 25%에서 18%로 낮춘다고 밝혔다. 인도가 러시아산 원유 구매를 중단하기로 한데 따른 것이다. 이에 따라 러시아와 석유 거래에 따른 제재성 관세 25% 부과도 중단하면서 인도산 수입품에 대한 관세는 50%에서 18%로 대폭 낮아진다.

트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 이날 오전 나렌드라 모디 인도 총리와 통화하고 러시아·우크라이나 전쟁 종식 등 다양한 내용을 논의했다고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 나렌드라 모디 인도 총리. 로이터연합뉴스

AD

그는 "모디 총리는 러시아산 원유 구매를 중단하고 미국과, 잠재적으로는 베네수엘라로부터 더 많이 (원유를) 구매하기로 동의했다"며 "이는 매주 수천 명의 목숨을 앗아가고 있는 우크라이나 전쟁 종식에 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "모디 총리에 대한 우정과 존중을 바탕으로, 그의 요청에 따라 즉시 발효되는 미국·인도 간 무역 합의에 동의했다"며 "미국은 (인도에 대한) 상호 관세를 25%에서 18%로 인하할 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 러시아산 원유 구입이 러시아의 전쟁 자금줄 역할을 하고 있다며 이를 중단할 것을 촉구해왔다. 인도에 상호관세 25%에 러시아와 석유 거래에 따른 제재성 관세 25%까지 총 50%의 고율 관세를 부과했다.

백악관 관계자들에 따르면 미국은 상호관세를 25%에서 18%로 낮추고, 러시아산 원유 수입에 따른 제재성 관세 25%를 철회할 예정이다. 이에 따라 인도의 대미 수출품 관세는 50%에서 18%로 대폭 낮아진다.

트럼프 대통령은 "인도 또한 미국에 대한 관세 및 비관세 장벽을 제로(0)로 낮추기 위해 노력할 것"이라며 "모디 총리는 5000억달러 이상의 미국산 에너지, 기술, 농산물, 석탄 및 기타 제품 구매에 더해 훨씬 더 높은 수준의 '미국산 구매' 추진을 약속했다"고 밝혔다. 또 "인도와 우리의 놀라운 관계는 앞으로 더욱 공고해질 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 합의된 내용이 지체 없이 발효될 것이라고 했지만 합의 내용의 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았고, 서명 여부도 불분명하다고 CNBC는 짚었다.

모디 총리도 이날 SNS 엑스(X·옛 트위터)에서 트럼프 대통령과의 통화 사실을 밝히고 "인도산 제품에 대한 관세가 18%로 인하돼 기쁘다"며 "14억 인도 국민을 대표해 이 훌륭한 발표를 해준 트럼프 대통령에게 감사드린다"고 전했다. 다만 모디 총리는 러시아산 원유 수입 중단이나 미국산 제품에 대한 관세 인하 계획에 대해서는 언급하지 않았다.

트럼프 대통령의 이번 대인도 관세 인하 발표는 지난달 27일 인도가 유럽연합(EU)과 자유무역협정(FTA)을 체결한 지 일주일 만에 나온 것이다. 당시 일부 전문가들은 인도·EU 간 협상이 인도와 미국이 양자 협정을 추진하는 데 불을 지필 수 있다고 전망했다.





AD

한편 트럼프 대통령은 지난달 26일 대미투자특별법 처리 지연을 이유로 한국에 관세 인상을 경고한 바 있다. 이날 대인도 관세 인하 발표와 대조적인 행보다. 미국의 동맹국인 한국과 파트너 국가인 인도를 상대로 미 연방대법원의 심리가 진행 중인 상황에서도 관세를 외교적 압박과 유인 수단으로 활용하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>