"우상호 승리 돕겠다"…이광재, 강원지사 불출마 전격 선언

SNS 통해 전격적으로 발표

우상호 "어려운 결정 고마운 맘 전해"

이광재 전 강원지사가 1일 6·3 지방선거에서 강원지사로 나서지 않고 우상호 전 청와대 정무수석을 돕겠다고 밝혔다. 우 전 수석은 "어려운 결단을 해준 것에 대해서 고마운 마음을 전한다"고 밝혔다.

이 전 지사는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "강원도지사 선거에서 우상호 수석의 승리를 돕겠다"면서 "혼자 가는 길보다는 함께 가는 길을 택하겠다"고 밝혔다. 그는 이해찬 전 총리 영결식 등에서 '절실한 것이 무엇인가?', '무엇이 우선인가?'를 고민했다면서 "지금 절실한 것은, 개인의 앞길이 아니고 국가다. 이재명 정부 집권 1년 만에 치러지는 지방선거를 반드시 승리해야 나라가 안정된다"고 의미부여 했다. 이 전 지사는 "저부터 단합의 실마리를 풀겠다"며 "승리의 길에 밀알이 되겠다"고 했다

우상호 전 청와대 정무수석 연합뉴스

여론조사 등에서는 이 전 지사와 우 전 수석이 강원지사 경선에서 호각을 다투는 것으로 조사됐다. 이 전 지사의 전격 사퇴로 우 전 수석은 한층 탄력을 받게 됐다.

경기 성남갑 지역위원장인 이 전 지사는 "강원도에서도 경기도에서도 승리하는 길에 최선을 다하겠다"고 했다. 그는 "노무현 대통령께서 안전한 종로 대신 '험지'인 부산에서 도전했듯이 저도 더 어려운 길을 택하겠다"는 각오도 밝혔다.





우 전 수석은 이 같은 이 전 지사의 입장문과 관련해 SNS를 통해 감사를 전했다. 그는 "저와 함께가는 길을 선택해준 것은 이재명 정부의 성공을 위한 진심 때문이라는 것을 알기 때문에 무거운 책임을 느낀다"며 "이 결단이 결코 쉽지 않은 일이라는 것을 잘 알기에 고마운 마음 잊지 않고 꼭 보답하겠다는 마음으로 살겠다"고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

