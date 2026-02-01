양천구, 내달 5~6일 양천공원서 '설맞이 직거래장터'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

57개 지자체 참여 역대 최대 규모

서울 양천구(구청장 이기재)가 설 명절을 앞두고 2월 5~6일 양천공원에서 '2026년 설맞이 직거래장터'를 연다.

이번 직거래장터는 전국 57개 지자체, 127개 업체가 참여하는 역대 최대 규모로 열린다. 제철 과일과 수산물, 장류, 떡, 참기름, 한과 등 설 명절 제수용품과 지역 특산물 약 300여 개 품목이 한자리에 선보인다. 생산자가 직접 판매하는 방식으로 유통 단계를 줄여 시중 대비 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

설맞이 직거래장터 홍보 이미지. 양천구 제공.

올해 장터에는 자매결연지인 강화군, 부여군, 완도군을 비롯해 남양주시(배·딸기), 광양시(매실청·한우떡갈비), 남원시(곤드레밥·오곡찰밥) 등 지자체가 새롭게 합류했다.

구는 편의를 위해 자율 포장부스를 마련하고, 구매 고객에게 장터 인근 노상공영주차장 1시간 무료주차권을 제공한다. 양천구 지역에 한해 무료 당일 배송서비스도 운영한다.

판매 수익금의 최대 5%는 양천사랑복지재단을 통해 자율 기부된다. 구는 2023년부터 직거래장터 기부를 이어왔으며, 지금까지 누적 기부금 2700만원 이상을 관내 그룹홈 아동·청소년 등에게 전달했다. 장터는 오전 10시부터 오후 5시까지 열린다. 자세한 사항은 양천구청 일자리경제과로 문의하면 된다.





이기재 양천구청장은 "이번 설맞이 직거래장터는 물가 부담을 덜면서도 지역 생산자와 소비자가 함께 웃을 수 있는 상생의 장"이라며 "질 좋은 특산물과 제수용품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 만큼 많은 구민들이 방문해 풍성하고 훈훈한 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

