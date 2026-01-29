본문 바로가기
한국관광학회, 2026 관광 트렌드 'RED-UNICORN' 발표

김희윤기자

입력2026.01.29 16:08

재생형 관광·AI 내재화 등 10대 의제 제시
관광 정책 패러다임 전환 제언

국내 관광산업이 외래객 수 확대 중심의 양적 성장 전략에서 벗어나, 산업 구조 자체를 재설계하는 질적 대전환 국면에 진입해야 한다는 제언이 나왔다.

한국관광학회, 2026 관광 트렌드 'RED-UNICORN' 발표 29일 서울 강남구 아난티 앳 강남 호텔에서 열린 한국관광학회 신년 기자간담회에서 서원석 학회장(경희대 호텔관광대학 학부장)이 축사하고 있다. 사진 한국관광학회
한국관광학회는 29일 서울 강남구 아난티 앳 강남에서 신년 기자간담회를 열고 '2026 한국관광발전 핵심 트렌드'를 발표했다. 이날 간담회에서는 서원석 한국관광학회 회장(경희대 호텔관광대학 학부장)이 신년 인사말과 함께 관광 정책의 방향 전환 필요성을 제언했고, 이어 허준 동덕여대 문화융합지식대학 교수가 2026년 관광 트렌드와 10대 핵심 전략을 담은 발표를 진행했다.


서원석 회장 "관광 정책, 이제는 '규모'보다 '구조' 봐야"

서원석 회장은 인사말에서 "외래 관광객 수는 빠르게 회복됐고 방문객 규모 역시 정책 목표에 근접했지만, 방문객 수 확대 자체가 관광산업 경쟁력으로 직결되지는 않는다"며 정책 패러다임 전환을 강조했다.


그는 "관광은 이제 숙박과 쇼핑 중심의 소비 산업을 넘어, 체류 구조와 소비의 질, 산업 간 파급력까지 함께 설계해야 하는 단계에 와 있다"며 "2026년은 인구 구조 변화와 글로벌 경쟁 심화가 맞물린 대전환기로, 관광산업 체질을 근본적으로 바꿀 수 있는 골든타임"이라고 말했다.


또한 미식·의료·웰니스·뷰티·K-컬처 등 이미 경쟁력을 확보한 산업군을 관광 경험과 연계해 고부가가치 체류형 콘텐츠로 확장하는 전략의 필요성을 언급하며, 관광을 산업 융합의 핵심 플랫폼으로 재정의해야 한다고 밝혔다.


허준 교수, 2026 관광 트렌드 'RED-UNICORN' 제안

이날 트렌드 발표는 허준 동덕여대 교수가 맡았다. 허 교수는 관광학 교수진 210명의 분석 데이터를 바탕으로, 2026년 관광산업의 구조적 전환을 관통하는 키워드로 'RED-UNICORN'을 제시했다.


허 교수는 "기존 관광 트렌드 논의가 소비자 취향 분석에 머물렀다면, 이번 발표는 정책과 시스템의 공백을 메우기 위한 실행 프레임을 제시하는 데 초점을 맞췄다"고 설명했다.


'RED-UNICORN'은 병오년(丙午年)인 2026년의 역동성을 상징하는 '붉은 말(Red)'과, 희소한 고부가가치 산업을 뜻하는 '유니콘(Unicorn)'을 결합한 개념으로, 한국 관광이 질적 도약을 통해 독보적 산업으로 성장해야 한다는 전략적 메시지를 담고 있다.


한국관광학회, 2026 관광 트렌드 'RED-UNICORN' 발표 29일 서울 강남구 아난티 앳 강남 호텔에서 열린 한국관광학회 신년 기자간담회에서 허준 동덕여대 문화융합지식대학 교수가 올해 관광산업 트렌드를 발표하고 있다. 사진 한국관광학회
재생형 관광부터 AI 내재화까지…10대 핵심 의제

허 교수는 먼저 ▲지역 위기 극복과 회복을 위한 재생형 관광(Regenerative Tourism) ▲관광 현장에 보이지 않게 스며드는 AI·디지털 경험의 내재화(Embedded AI) ▲외국인 관광과 내수 관광이 선순환하는 내수·인바운드 시너지(Domestic & Inbound Synergy)를 핵심 전환 축으로 제시했다.


이어 고부가가치 산업 진입을 위한 7대 전략으로는 ▲초개인화 여행 OS ▲글로벌 환대 수용 태세 ▲통합형 웰니스 관광 ▲K-팬덤노미 융합 콘텐츠 ▲개방형 혁신 관광 생태계 ▲ESG의 일상화 ▲차세대 관광 인재 청사진을 제안했다.


허 교수는 "AI는 관광에서 더 이상 편의 기능이 아니라 수요 예측, 가격 최적화, 재방문 관리까지 담당하는 핵심 운영 인프라"라며 "기술을 드러내는 것이 아니라, 경험 속에 자연스럽게 내재화하는 단계로 진화해야 한다"고 강조했다.


한국관광학회는 이번에 발표한 'RED-UNICORN' 10대 의제를 단발성 트렌드 제시에 그치지 않고, 매년 축적·비교 가능한 전략 아카이브로 발전시켜 정부와 지자체의 정책 수립을 지원할 계획이다.


서원석 회장은 "관광학회의 집단지성을 체계적으로 축적해 학술과 정책, 산업을 잇는 공론장을 강화하겠다"며 "한국 관광이 세계 시장에서 지속가능한 경쟁력을 갖춘 유니콘 산업으로 도약하도록 뒷받침하겠다"고 밝혔다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

